BitMEX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Arthur Hayes, Bitcoin'den (BTC) çok daha iyi performans gösterebileceğine inandığı altcoin'i işaret etti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin‘de (BTC) long pozisyon alan trader’ları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir destek seviyesinin altını çizdi. Hayes, ayrıca en büyük kripto paradan kesin olarak daha iyi performans göstermesini beklediği altcoin’e dikkat çekti.

ABD Doları Likidite Endeksine Dikkat

Kripto para borsası BitMEX‘in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, yeni bir blog yazısında, Bitcoin boğalarının BTC için mevcut ayı piyasasında dip gibi görünen 17 bin 500 dolardaki fiyat seviyesi için “endişe duymaları” gerektiğini söyledi. Hayes, Bitcoin’in performansının büyük olasılıkla sistemdeki ABD doları miktarını yansıtan Fed’in bilançosu, Fed’in ters repo işlemleri ve New York Fed ile ABD Hazinesi’nin bilançosu aracılığıyla izleyen bir metrik olan ABD doları likidite endeksinin belirleneceğini belirterek şunları not etti:

ABD doları likidite endeksinin gösterdiği volatiliteyi ve yaptığı hareketleri izlerken, Bitcoin’de uzun zamandır hakkında endişelenilmesi gereken fiyatı seviyesinin 17 bin 500 dolarda olduğu görülüyor. En olası hareket tarzı, bu dip seviyenin yeniden test edilmesi. Fiyatın bu desteğin üzerinde kalıp kalmayacağı tamamen ABD doları likidite endeksinin gidişatına bağlı olacak.

Hayes’e göre, Fed‘in bilançosunu küçültme taahhüdü ve ABD Hazinesi’nin hükümeti finanse etmek için daha fazla borç verme eğilimi, sistemden likiditeyi ortadan kaldırıyor ve bu durum BTC için iyiye işaret etmiyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,89 yükselişle 19 bin 185 dolardan işlem görüyor.

“ETH, BTC’den Daha İyi Performans Gösterebilir”

Ethereum‘a (ETH) için değerlendirmede bulunan Hayes, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto paranın muhtemelen Bitcoin’den daha iyi performans göstereceğini iddia etti. Kripto para yatırımcısı, ayrıca ABD’de parasal sıkılaştırmanın sürmesi halinde yılın başında tahmin ettiği gibi, Ethereum‘un en az 10 bin dolara ulaşmasının olası görünmediğini ifade etti:

ETH arzındaki yapısal azalmanın Bitcoin karşısında kesin olarak daha iyi bir performans gösterimine neden olacağından eminim, ancak Fed ve ABD Hazinesi, ABD dolarının likiditesi azaltma planlarını sürdürecek olursa ETH’nin yıl sonuna kadar beş basamaklı bir fiyata ulaşacağını düşünmüyorum.

ETH, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 2,57 yükselişle bin 300 doların hemen üzerinde, bin 335 dolardan alınıp satılıyor.