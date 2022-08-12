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Ünlü İsim Bitcoin’de Bahar ve Yaz İçin Tarih Verdi: “Büyük Tufan Gidiyor”

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, önde gelen analistler ve yöneticiler kripto kışının bitiş tarihi için çarpıcı tahminlerde bulunuyor. 
16:15
12 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, önde gelen analistler ve yöneticiler kripto kışının bitiş tarihi için çarpıcı tahminlerde bulunuyor.

Bahar, Kapıda! Yaza, 6 ila 9 Ay Var!

Morgan Creek Digital yönetici ortağı Mark Yusko, Bitcoin’de (BTC)  dip seviyenin görüldüğünü ve bir yıldan kısa bir süre içinde beklenen büyük boğa döngüsünün gerçekleşeceğini düşünüyor. Yusko, Stansberry Research ile yaptığı yeni bir röportajda, yaklaşık on aydır devam eden hayal kırıklığı ve çöküşün ardından kripto kışının son aşamalarında olduğunu iddia etti. Yöneticiye göre, Bitcoin’in altı ay içerisinde yeniden kalıcı olarak toparlanacağını vurguladı. Yısko’ya göre, kripto baharı neredeyse piyasaya girdi. Makroekonomideki gelişmeler, kripto yazını da getirecek. Ancak bu muhtemelen altı ila dokuz ay içinde gerçekleşecek. Kripto riskten korunma fonu yöneticisi, bu süreçte volatilitenin de azalacağına dikkat çekti. Uzmana göre, Bitcoin mükemmel bir değer deposu. Temelde dijital altın. Altın, dünya tarihindeki tek paradır. Bitcoin ise altın kadar iyi bir yatırımdır. Eşit derecede kıt, ancak daha işlevsel ve daha taşınabilir bir varlık.

Yusko, Bitcoin’in 2021’in sonundan bu yana yaşadığı büyük kayıplardan neden endişe duymadığını da açıkladı. Yatırımcı, BTC’nin Haziran ortasında 17.500 dolar civarında tabana ulaştığını belirtiyor. Aşırı kaldıraçlı spekülasyonların devasa tasfiyeleri yaşadığımız için Kasım’dan beri sorunlar ortaya çıktı. Analiste göre, hisse senetleri ve Bitcoin arasındaki korelasyon bu süreçte büyük rol oynadı. Nasdaq ve S&P 500 de ayı piyasasına girdi. Ancak, korelasyonların yükselmesi ve yaşanan krizler geçici.  Geçen Cuma buna iyi bir örnekti: Piyasalar düştü, Bitcoin ise yükseldi. Bitcoin, Haziran ortasından beri büyük oranda toparlandı.

Glassnode’dan Çarpıcı Ayı Piyasası Raporu

Teknik analist Rekt Capital, mevcut ayı piyasasının 2022’nin 4. çeyreğinde sona ereceğini tahmin ediyor. Özellikle yaptığı analiz, mevcut ayı döngüsünün sadece birkaç ayı kaldığını tahmin eden Glassnode Insights’ın analizleriyle aynı doğrultuda. Diğer bir uzman analist Justin Bennett, Bitcoin’in kısa vadede ivme kazanmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.

Bennett’e göre, Bitcoin 23.450 dolar  noktasını desteğe çevirdi ve Bitcoin’in bir yıl önce bu seviyeyi en son geri aldığında %26 arttığını belirtti. Temmuz ayında Bitcoin yaklaşık %18 oranında artış kaydetti. Borsalardaki hacim düşmeye devam etse bile Bitcoin’de birikim süreci artmaya devam ediyor.

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