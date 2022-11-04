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  •   Ünlü Girişimci Bu Altcoin Yerine Bitcoin Alarak 1.5 Milyar Dolardan Oldu!

Ünlü Girişimci Bu Altcoin Yerine Bitcoin Alarak 1.5 Milyar Dolardan Oldu!

Ünlü girişimci ve Bitcoin (BTC) boğası Michael Saylor, bir yatırımcı olarak daha esnek davranmış olsaydı bugün yüz binlerce dolar kazanç sağlayabilirdi.
13:00
4 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü girişimci ve Bitcoin (BTC) boğası Michael Saylor, bir yatırımcı olarak daha esnek davranmış olsaydı bugün yüz binlerce dolar kazanç sağlayabilirdi. Blockchaincenter adlı bir web sitesi, Saylor’ın iddiasının aksine ikinci bir en iyi olduğunu ve Bitcoin’in alternatif olmadığı varsayımının pek de gerçeği yansıtmadığını gösteren verilerle öne çıktı.

BTC Yatırımı ile ETH Yatırımı Arasındaki Büyük Fark

Blockchaincenter’ın yaratıcıları, daha isabetli veriler sunmak adına Michael Saylor için Bitcoin’in bulunmadığı, tek bir altcoin’den oluşan ayrı bir portföy oluşturdu. Beklendiği gibi, MicroStrategy’nin kurucu ortağı ve eski CEO’sunun en büyük kripto para BTC yerine piyasadaki en büyük ikinci kripto para Ethereum satın aldığı simülasyonu çok daha iyi sonuç verdi.

Bitcoin portföyüne kıyasla oluşturulan Ethereum portföyü, Saylor’a 1.3 milyar dolar zarar yerine 1.5 milyar dolardan fazla kâr getirebilirdi. Bu noktada dikkate alınması gereken bir diğer faktör de Ethereum stake faktörü. Önceki ve mevcut stake etme oranları, Saylor’ın Ethereum portföyünün değerinin yüzde 4 oranı ile yaklaşık 350 milyon dolar değerinde 239 bin 680 ETH artırabileceğini gösteriyor. Ünlü girişimci bugün tüm BTC’lerini ETH’a çevirmeye ve stake etmeye karar verse bile, şirket yine de yaklaşık 133 milyon dolar kar elde edebiliyor. Bu da MicroStrategy’nin şirket gelirinin çok daha üstünde bir rakam.

Ethereum’un Yüksek Volatilitesi 

Yatırım kararlarının doğruluğunu geriye dönük olarak tartışmak, bunları şu anda yapmaktan çok daha kolaydır. Teknik olarak Saylor, yatırım portföyüne daha değişken kripto paralar ekleyerek portföyünün değerini artırabilirdi. Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve diğerleri gibi altcoin’lerin Bitcoin’e kıyasla 2021’deki boğa koşusu sırasında çok daha fazla kazanç getirdiği görüldü.

Bitcoin ile karşılaştırıldığında Ethereum, piyasa rallileri sırasında hala çok daha yüksek volatilite gösteriyor. Ethereum’daki volatilitenin yüksek olmasının arkasındaki ana neden ise iki varlık arasındaki olgunluk farkı. Bu da Saylor’ın yatırım yaklaşımında esnek davranmayarak MicroStrategy’nin hisselerine (MTSR) yatırım yapanları yüksek volatiliteden koruduğu anlamına geliyor.

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