"Zengin Baba Yoksul Baba" kitabının yazarı Robert Kiyosaki, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için verdiği tavsiyesini yineledi ve "Domuzlarla vakit kaybetmeyin" dedi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için verdiği tavsiyesini yineledi. “Domuzlarla vakit kaybetmeyin” diyen Kiyosaki, altın, gümüş ve Bitcoin alın dedi.

“Vaktinizi Domuzlara Harcamayın”

Kişisel Twitter hesabından verdiği yatırım tavsiyeleriyle yakından takip edilen ünlü finans yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin tavsiyesini yineledi. Kiyosaki, attığı son tweet’de “En sevdiğim söz ‘Bir domuza şarkı söylemeyi öğretmeye kalkışma. Vaktini boşa harcamış olur ve domuzu kızdırırsın’. Vaktini domuzlara harcama. Onlar aptal. Onların zihinleri kapalı. Altın, gümüş, Bitcoin al ve domuzlar ağlarken şarkı söyle.” ifadeleri ile takipçilerine altın ve gümüşle birlikte Bitcoin almaları tavsiyesinde bulundu.

Kiyosaki’nin Bitcoin’e Olan İnancı

Ünlü finans yazarı Kiyosaki’nin en büyük kripto para BTC‘ye olan inancı, son 2 yıldır ABD yönetiminin düzenli olarak para basmasından dolayı ABD dolarının değersiz hale geldiği ve yok olup gideceğine inanmasından kaynaklanıyor. Gerçekten de sadece 2020 yılında baş gösteren ve tüm dünyayı kasıp kavuran pandeminin başlamasıyla ABD ekonomisine 6 trilyon dolardan fazla para enjekte edildi.

Kiyosaki, bu yılın başında attığı birçok tweet’inde ABD dolarının çökeceği ve hatta ABD ekonomisinin yaklaşan çöküşü hakkında cesur tahminlerde bulunmasıyla dikkat çekiyor. Ona göre göre yaklaşan büyük finansal krizden korunmanın tek yolu Bitcoin, altın ve gümüş üçlüsünden biriktirmek. Ünlü isim, yaklaşık iki hafta önce makro ekonomik faktörlere dayalı olarak piyasaların yaklaşan çöküşü sırasında milyonlarca kişinin servetini kaybedeceğini öngörüsünde bulunmuş, bunun bazıları için büyük bir servet kazanma fırsatı olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan Bitcoin, bir süredir hareket ettiği dar aralığındaki seyrini sürdürüyor. Zaman zaman volatilitenin kısmen arttığı görülen en büyük kripto para 19 bin dolar ila 19 bin 300 dolar aralığındaki hareketine devam ediyor. Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,99 yükselişle 19 bin 171 dolardan işlem görüyor.