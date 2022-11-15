Çok satan "Zengin Baba Yoksul Baba" (Rich Dad Poor Dad) isimli finans kitabının yazarı Robert Kiyosaki, altın, gümüş, Bitcoin (BTC) üçlüsü üzerinden bir kez daha sahneye çıktı.

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Çok satan “Zengin Baba Yoksul Baba” (Rich Dad Poor Dad) isimli finans kitabının yazarı Robert Kiyosaki, altın, gümüş, Bitcoin (BTC) üçlüsü üzerinden bir kez daha sahneye çıktı. Asıl sorunun altın, gümüş, Bitcoin ve petrol olmadığına dikkat çeken ünlü ekonomist, FTX, Biden suç ailesi, Fed, Marksist eğitimciler, yozlaşmış politikacılar ve çalınan seçimler olduğunu öne sürdü.

“Asıl Büyük Sorun Onlar”

Ünlü ekonomist Robert Kiyosaki, 2 milyondan fazla takipçisi bulunan kişisel Twitter hesabından sık sık yaptığı dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kiyosaki’nin Twitter hesabından iflasını duyuran FTX’i, Biden ailesini, ABD Merkez Bankası’nı (Fed), Marksist eğitimcileri, yozlaşmış politikacıları hedef aldığı ve ABD’de çalınan seçim iddiasına değinmesi dikkat çekti.

Kiyosaki, attığı son tweet’inde “Bitcoin sorun değil. Altın, gümüş ve petrol daha fazla enflasyona neden olmaz. ASIL BÜYÜK SORUN FTX, Biden suç ailesi, Fed, Marksist eğitimciler, yozlaşmış politikacılar ve çalınan seçimlerdir. Altın, gümüş, Bitcoin, polis ve tecrübeli askerler kişisel özgürlüklerimiz için hayati önem taşıyor. Gerçeği arayın ve savaşın.” ifadelerine yer verdi.

Ünlü ekonomist, bundan önceki bir tweet’inde Fed‘in faiz oranlarını belirleme stratejisini 2023’ün Ocak ayında değiştireceğini, ABD dolarının da kısa bir süre önce çöken İngiliz sterlini ile aynı şekilde çakılacağını iddia etmişti. Bundan önce ise güvenli liman varlıkları olarak da bahsedilen bu üç emtianın fiyatının ABD dolarının güçlendikçe düşeceğini, ancak Fed para politikasında değişiklik yapıp faiz oranlarını indirmeye başladığında yükselişe geçebileceğini söyledi.

Bitcoin’de Dibi İşaretledi

Güçlü bir Bitcoin destekçisi olan Kiyosaki, Bitcoin fiyatı düşmeye devam ederken yeni dipler belirledi. Yakın zaman önce attığı bir tweet’inde Bitcoin’in dibe vurmasını dört gözle beklediğini söyleyerek henüz fiyatın dibe vurmadığını ima etti. Ona göre Bitcoin, 12 bin dolar ila 10 bin dolar seviyeleri arasında dibe vuracak.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,26 yükselişle 16 bin 835 dolardan alınıp satılıyor. BTC, güncel fiyatlarla Kiyosaki’nin işaretlediği dip bölgenin üst sınırının yüzde yüzde 28 üzerinde işlem görüyor.