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Eski Goldman Sachs yöneticisi ve ünlü ekonomist Raoul Pal, makro zeminin Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler gibi riskli varlıkları çekici göstermeye başladığını öne sürerek yükseliş vaktinin yaklaştığını ima etti.

“Piyasalar Satıcılara Kalmış Durumda”

Real Vision ile ilgili yeni bir “bana istediğin her şeyi sor” (AMA) oturumunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Raoul Pal, yatırımcı duyarlılığının şu anda aşırı korku içinde olduğunu ve bunun riskli varlıklara beklenmedik bir volatiliteyi getirmesi için katalizör olabileceğini belirterek şunları ifade etti:

Bence büyük çöküşün geleceğine dair beklenti ile ticaret yapmak, herkesin büyük bir zafer çöküşünün geleceği, ‘ben demiştim’ anını ve kazançların daha düşük olacağını düşündürerek enayi yerine koymaktan ibaret. Bildiğim tek şey insanların olumsuz duygular içinde olduğu. Tarihte hiç görmediğim kadar olumsuzlar… Süper olumsuzlar. İnsanlar inanılmaz şekilde kendilerini koruyarak hareket ediyor. Satış hacimleri inanılmaz derecede yüksek. Bu nedenle bence büyük çöküş yolunun sonunda daha aşağı inilecek, daha fazla kişi boşa çıkarılacak ve ardından daha yukarı çıkılacak. Piyasalar daha da yükselecek çünkü tahvil getirileri nihayet iş döngüsünden yeniden ayrışmaya başladı ve düşüşe geçti. Tahvil getirileri ISM (Institute for Supply Management) anketinden büyük ölçüde ayrışmış durumda. Bu 50-60 yıl öncesine dayanan bir ilişki.

Bitcoin ve Altcoin’lerin Yükselmesi için…

Pal’a göre satıcılar şu anda alıcıları ezdiği için tahvil piyasaları çökmüş durumda, ancak ünlü ekonomiste göre bu durum Federal Reserv‘i (Fed) nihayet para politikasında gevşemeye gitme konusunda motive edebilir:

Şu anda likidite eksikliği söz konusu çünkü piyasada kimse yok ve sadece satıcılar var. Bence bu çok büyük sorunlara yol açacak. Bunun için eninde sonunda bir yanıt verilecek ve her şeyin yanıtı her zaman daha fazla tepkinin gelmesi ile ortaya çıkar. İngiltere’de bu oldu ve tepkiler arttı: Yani daha fazla para bas ve bizi bu sorundan kurtar denildi. İnsanlar kırılana kadar faizleri artırmaya devam edeceklerini söylediklerinde ve insanlar kırıldığında daha fazla tepki geldiği görülür. Tüm sistem artık tek bir çığlık üzerine kurulmuş durumda, o da daha fazla tepki. Para musluklarını tekrar açacaklar.

Eski Goldman Sachs yöneticisine göre merkez bankaları muslukları tekrar açtığında Bitcoin ve altcoin‘ler gibi riskli varlıklar yönünü yukarı çevirerek yükselmeye başlayacak: