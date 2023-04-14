Konu Shiba Inu olunca herkes fiyatın ne zaman 1 dolar olacağını merak ediyor. Ünlü DeFi şirketi konu için büyük bir adım attığını açıkladı.

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Shiba Inu ile ilgili bir adres Cuma günü yakım cüzdanına ait adrese yaklaşık 1,5 milyar SHIB token göndererek SHIB yakım tarihinde kaydedilen en büyük tek işlem yakımlarından birini gerçekleştirdi. Son yakım işlemi, ShibaSwapDEX’teki merkezi olmayan finans (DeFi) projesi Koyo Token’dan geldi.

Shiba Inu Yakımında Son Durum

Shiba Inu yakma izleyicisi Shibburn, 14 Nisan’da 07:14:59 UTC’de yakım cüzdanına aktarılan 1.494.278.561 SHIB ile büyük bir işlemin gerçekleştiğini bildirdi. Devasa Shiba Inu yakımı, son 24 saat içinde yakılan 1.497.641.145 SHIB token ile yakım oranını %30929,37’ye yükseltti.

KoyoToken, tek bir işlemde yakılan 1,49 milyar ile başka bir büyük SHIB token yakma rekorunu ortaya çıkarmak için Twitter aracılığıyla bir açıklama yaptı. Proje 36 gün içinde 8,75 milyar SHIB yaktı. Söz verildiği gibi, SHIB yakımı için vergisiz etkinlik uzatıldı.

Vergisiz etkinlik uzatıldı. SHIB yakımları vergiler olmadan da gerçekleşecek. Az önce gördüğünüz gibi. Bu SHIB yakımı vergilerden değil Koyo’dan kaynaklandı.

10 Nisan’da Koyo, tek bir işlemde 12 bin doların üzerinde değere sahip 1.104.224.812 milyar SHIB tokenı yakarak, dolaşımdaki arzı azaltmak için Shiba Inu yakma kampanyasına en çok katkıda bulunanlardan biri oldu.

Shiba Inu Fiyatı %3 Yükseldi

Shiba Inu (SHIB) fiyatı son 24 saatte 3%’den fazla arttı ve SHIB fiyatı şu anda 0.0000113 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.00001094 dolar ve 0.00001145 dolar oldu.

Ayrıca, işlem hacmi son 24 saat içinde %50’nin üzerinde artış göstererek yatırımcılar arasındaki ilginin arttığını gösteriyor. Balinalar ve yatırımcılar aktif olarak Shiba Inu’da işlem yapmak istiyor. Etherscan verilerine göre, SHIB sahiplerinin sayısı %0,011 artarak 1.288.284’e yükseldi.

Dolayısıyla, daha geniş kripto piyasasını ve Shibarium’u çevreleyen olumlu piyasa duyarlılığı muhtemelen Shiba Inu fiyatlarını artırabilir. KoyoToken, Shiba Inu fiyatını 0,01 dolara çıkarmak için büyük yakımları sürdürmeyi taahhüt etti.