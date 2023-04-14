Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Ünlü DeFi Açıkladı: Shiba Inu (SHIB) İçin Fiyat 0.01 Dolar Olana Kadar Çalışacağız! Yüzde 30.000 Arttı!

Ünlü DeFi Açıkladı: Shiba Inu (SHIB) İçin Fiyat 0.01 Dolar Olana Kadar Çalışacağız! Yüzde 30.000 Arttı!

Konu Shiba Inu olunca herkes fiyatın ne zaman 1 dolar olacağını merak ediyor. Ünlü DeFi şirketi konu için büyük bir adım attığını açıkladı.
12:40
14 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu ile ilgili bir adres Cuma günü yakım cüzdanına ait adrese yaklaşık 1,5 milyar SHIB token göndererek SHIB yakım tarihinde kaydedilen en büyük tek işlem yakımlarından birini gerçekleştirdi. Son yakım işlemi, ShibaSwapDEX’teki merkezi olmayan finans (DeFi) projesi Koyo Token’dan geldi.

Shiba Inu Yakımında Son Durum

Shiba Inu yakma izleyicisi Shibburn, 14 Nisan’da 07:14:59 UTC’de yakım cüzdanına aktarılan 1.494.278.561 SHIB ile büyük bir işlemin gerçekleştiğini bildirdi. Devasa Shiba Inu yakımı, son 24 saat içinde yakılan 1.497.641.145 SHIB token ile yakım oranını %30929,37’ye yükseltti.

KoyoToken, tek bir işlemde yakılan 1,49 milyar ile başka bir büyük SHIB token yakma rekorunu ortaya çıkarmak için Twitter aracılığıyla bir açıklama yaptı. Proje 36 gün içinde 8,75 milyar SHIB yaktı. Söz verildiği gibi, SHIB yakımı için vergisiz etkinlik uzatıldı.

Vergisiz etkinlik uzatıldı. SHIB yakımları vergiler olmadan da gerçekleşecek. Az önce gördüğünüz gibi. Bu SHIB yakımı vergilerden değil Koyo’dan kaynaklandı.

10 Nisan’da Koyo, tek bir işlemde 12 bin doların üzerinde değere sahip 1.104.224.812 milyar SHIB tokenı yakarak, dolaşımdaki arzı azaltmak için Shiba Inu yakma kampanyasına en çok katkıda bulunanlardan biri oldu.

Shiba Inu Fiyatı %3 Yükseldi

Shiba Inu (SHIB) fiyatı son 24 saatte 3%’den fazla arttı ve SHIB fiyatı şu anda 0.0000113 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.00001094 dolar ve  0.00001145 dolar oldu.

Ayrıca, işlem hacmi son 24 saat içinde %50’nin üzerinde artış göstererek yatırımcılar arasındaki ilginin arttığını gösteriyor. Balinalar ve yatırımcılar aktif olarak Shiba Inu’da işlem yapmak istiyor. Etherscan verilerine göre, SHIB sahiplerinin sayısı %0,011 artarak 1.288.284’e yükseldi.

Dolayısıyla, daha geniş kripto piyasasını ve Shibarium’u çevreleyen olumlu piyasa duyarlılığı muhtemelen Shiba Inu fiyatlarını artırabilir. KoyoToken, Shiba Inu fiyatını 0,01 dolara çıkarmak için büyük yakımları sürdürmeyi taahhüt etti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Ripple’dan (XRP) Dev Hizmet! Yenilik XRP Geleceğini Etkiler Mi?
Ripple’dan (XRP) Dev Hizmet! Yenilik XRP Geleceğini Etkiler Mi?
DOGE ve ETH Sonrasında Ralli Sırası Bu Altcoinde Mi? Gözde Altcoinde Son Durum!
DOGE ve ETH Sonrasında Ralli Sırası Bu Altcoinde Mi? Gözde Altcoinde Son Durum!
Bank of America’nın Raporu Kripto Para Yatırımcılarını Heyecanlandırdı! İştahlandıran Altın Vurgusu!
Bank of America’nın Raporu Kripto Para Yatırımcılarını Heyecanlandırdı! İştahlandıran Altın Vurgusu!
ABD’li Ekonomiste Göre Satoshi’nin Hayali Gerçek Oluyor! Bitcoin’in Karşı Durduğu Sulta Düzeni Yıkılıyor!
ABD’li Ekonomiste Göre Satoshi’nin Hayali Gerçek Oluyor! Bitcoin’in Karşı Durduğu Sulta Düzeni Yıkılıyor!
Dikkat! Popüler Altcoinde Bu Metrik Tarihi Seviyelerde! Ne Anlama Geliyor?
Dikkat! Popüler Altcoinde Bu Metrik Tarihi Seviyelerde! Ne Anlama Geliyor?
Boşuna Heveslenmeyin! Piyasa Gurusundan Son Bitcoin Rallisi İçin Çarpıcı Altcoin Yorumu!
Boşuna Heveslenmeyin! Piyasa Gurusundan Son Bitcoin Rallisi İçin Çarpıcı Altcoin Yorumu!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Önceki Tahminleri Çıkan Analistin Yeni Gözdesi O! İşte 1’i 3 Yapacak O Altcoin!
Önceki Tahminleri Çıkan Analistin Yeni Gözdesi O! İşte 1’i 3 Yapacak O Altcoin!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Her An Başlayabilir! Ripple (XRP), AVAX ve CEEK Yorum!
Ethereum (ETH) Fiyat Hedefi Belli Oldu! Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Altcoin Hedefleri!
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023