Kripto Para

Ünlü CEO’dan Stablecoin Yorumu: “Patlayıcı Büyümeye Hazır Olun!”

Özet

  • Circle CEO'su Jeremy Allaire, stablecoin'lerin çevrimiçi dijital dolara olan talebin artmasıyla sektörde patlayıcı bir büyüme beklediğini ifade etti.
  • Allaire, güçlü bir değer deposu ve değişim aracı olan dijital doların stablecoin'lerle gerçekleşebileceğini vurguladı.
  • Ünlü CEO, kripto para birimlerinin farklı şekillerde değerlendirileceğini ve Bitcoin'in dijital emtia varlığı olarak öne çıktığını ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Circle CEO’su Jeremy Allaire, stablecoin ekosisteminin önümüzdeki yıllarda gelişmeye hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca uzman isim stablecoin’lerin avantajlarına dikkat çekerek sektörde bir patlama yaşanabileceğini belirtiyor.

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Stablecoin’lerde Patlayıcı BüyümeKripto Paralara Yönelim

Stablecoin’lerde Patlayıcı Büyüme

CNBC ile yaptığı yeni bir röportajda Jeremy Allaire, stablecoin’lerin modern özelliklerinin, çevrimiçi dijital dolara olan talebin artmasıyla birlikte sektörün önümüzdeki birkaç yıl içinde patlayıcı bir büyüme görmesine olanak tanıyacağını ileri sürdü. Ünlü CEO konu hakkında şunları söyledi:

Güçlü bir değer deposu, internetin tüm güçlerine sahip bir değişim aracı olabilen dijital dolar… Stablecoinler’in yaptığı şey budur. Önümüzdeki yıllarda büyümesi açısından patlayıcı olmasını beklediğim büyük bir yenilik. İnternetteki dolarlar için çok büyük bir yardımcı program. İnternette dolara karşı büyük bir iştah var. Bu çok büyük bir şey ve tabiri caizse döviz riskinden korunma veya değer saklama koruması isteyen insanlardan farklı.

Kripto Paralara Yönelim

Ünlü isim Jeremy Allaire’e göre birçok yatırımcı, riske karşı korunmak için Bitcoin (BTC) dahil olmak üzere kripto para birimlerine yöneliyor ve bu durumda yeni oluşan sektörün revaçta kalacağını gösteriyor. Ancak BTC yatırımcılarının her ihtiyacını da karşılamayabileceğini belirtti. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para birimleri kalıcı olacak… Ve farklı şekilde değerlenecekler. Altın, bakırdan farklı bir değere sahip olan petrolden farklı bir değere sahip. Yani bu kripto para birimlerini içinde geçerli. Özellikle Bitcoin en büyük dijital emtia varlığıdır ve bence ona yatırım yapan birçok insanın kafasında bu bir riskten korunma varlığıdır. Para arzının mevcudiyetiyle ilişkili olabilir ama aynı zamanda ilişkisiz de olabilir, dolayısıyla her kutuya açıkça uymaz.

Bitcoin, yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %2,13 oranında bir artışla 41.932 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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