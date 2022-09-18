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Ünlü CEO ve Analist Ayı Piyasasının Bitişi İçin Tarih Verdi!

18:20
18 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Fed’in faiz artırımları ve niceliksel sıkıştırması nedeniyle zor günler geçiren Bitcoin’de  (BTC) belirsizlik devam ediyor.

Dolar Endeksi, Kritik Rol Oynayacak!

Pazartesi günü Bloomberg’e konuşan Online Blockchain CEO’su Clem Chambers, kripto para birimleri, forex, hisse senetleri ve emtialardaki son düşüşün başlıca nedeninin dolar endeksindeki artış olduğunu belirtti. Yöneticiye göre, dolardaki yükseliş nedeniye yatırımcılar Bitcoin gibi riskli varlıklardan uzaklaştı. Clem, doların zayıflamasının Bitcoin fiyatını potansiyel olarak yükseltebileceğini öne sürerek, Fed’in para politikasındaki değişikliğin tek çare olduğuna dikkat çekiyor. Uzmana göre, enflasyon kalıcı bir sorun haline gelmeyecek. Doların yükselişi, bir noktadan sonra duracak. Bu, kripto paralar ve borsa için dönüm noktası olacak. CEO’ya göre, kısacası dolar mevcut seviyelerinden daha fazla artmayacak ve orta vadede zayıflaması muhtemel.

Ancak, Clem Fed’in agresif para politikalarını sürdürmeye kararlı olmasıyla, doların etkisinin düşmesinin biraz daha uzun süreceği konusunda uyardı. Uzman, bu sürecin  bir yıldan 14 aya kadar sürebileceğini iddia ediyor. Mayıs ayında dip seviyeyi gördüğünden beri, ABD dolar endeksi (DXY), riskli varlıkların düşmesiyle devasa bir boğa koşusuna başladı. Tarihsel olarak, DXY, Bitcoin ile negatif bir korelasyonda. Bloomberg ile yakın zamanda yapılan bir röportajda, FTX CEO’su Sam Bank-man Fried, Fed’in politikalarını eleştirerek kripto para piyasasındaki düşüşün birincil nedeninin güçlü dolar olduğunu söyledi.

Bitcoin, Bu Seviyelere Düşebilir!

Bununla birlikte, yakın vadede Bitcoin fiyatına  dair karamsar olmaya devam etmesine rağmen, Clem, dolar endeksi düşerken BTC’nin 20.000 dolar aralığında bir dip bulacağından umutlu. Ancak, dolar yüksek seviyede kalırsa BTC fiyatının yine düşüş kaydedebileceği konusunda uyarıyor. Yöneticiye göre, Bitcoin 17.000 doların altına düşerse, 10.000 dolara kadar düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Uzman ayrıca öngörülemeyen volatilitesi nedeniyle  Ethereum’dan uzak duracağını da açıkladı.

Fed’in yüksek enflasyonla mücadelede faiz artırımlarına yönelmesinden sonra, Bitcoin büyük darbe aldı. Altına rakip olarak nitelendirilen Bitcoin’in bu kritik dönemde erimesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.  Siyah Kuğu” kitabının yazarı Nassim Nicholas, devam eden kripto para kışının  “buz çağına” düşebileceğini ve dolayısıyla ayı piyasasının yıllarca sürebileceğini iddia etmişti.

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