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Son zamanlarda Bitcoin’in (BTC) kurumsal düzeyde benimsenmesinin artmasıyla birlikte, sektörün geleceği genel olarak parlak görünüyor.

Kurumsal Yatırımcı, 17.000 Dolarda Alım Yaptı

Birçok kurumsal yatırımcı kripto para kervanına katılmak için net regülasyon ve volatilitenin azalmasını beklerken, Bitcoin hala büyük çaptaki yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Tesla’nın BTC’lerini satması domino etkisi yaratması bekleniyordu, ancak güncel verilere göre BTC hala kurumsalların portföylerinde önemli bir rol oynuyor. Uzun vadede Bitcoin satın alan büyük şirketlerin kar elde etmesi, sektör üzerinde büyük etkilere sahip olacak. Bu yüzden, ayı piyasası bazı kurumlar tarafından yatırım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Son üç ayda, Bitcoin (BTC) fiyatı neredeyse %50’ye yakın düştü. Mayıs sonunda 32.000 dolardan 18.000 doların altına düşen BTC, kısa sürede toparlanmayı başardı. Bitcoin, 60.000 dolar seviyesinde bile kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Büyük şirketler, bu seviyede BTC satın aldılar. Ancak ABD merkezli bir finansal hizmetler şirketinin CEO’su Thomas Farley’e göre bu, Bitcoin‘e yatırım yapmak ve bir portföy oluşturmak için yeterli değildi. Salı günü CNBC ile yaptığı röportajda konuşan BTC, 60.000 dolar civarındayken bile ilgilenen birçok şirket olduğunu söyledi. Ancak Bitcoin 17.000 dolara ulaştığında, şirketlerin çoğu büyük alımlar yatı. Aslında CEO, fiyat düşüşünü göz önünde bulundurarak, bu fiyatın iyi bir dipten alım ve yatırım fırsatı olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

Bitcoin 60.000 dolardayken, yatırım yapmak istiyoruz diyen birçok kurum vardı. BTC, 17.000 dolara düştüğünde, birçok şirketi alım yaparken görmek sürpriz olmadı. Kurumlar, ayı piyasasında devreye giriyor. Sektör için olumlu bir gelişme.

Bitcoin, Kısa Vadede Hangi Yöne Gidecek?

CoinMarketCap’e göre, Bitcoin son 24 saatte %4,40 düşüşle 23.003 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta, BTC düzeltme yaşamadan önce 24,203 dolara kadar yükseldi. Bu arada, kısa vadeli yatırımcılar vadeli işlem piyasasında Bitcoin’de pozisyon alıyorlar. Vadeli işlemlerde yeni sözleşmelerin açılmasıyla bu durum, Bitcoin fiyat artışını etkiliyor.

Teknik analist Rekt Capital, mevcut ayı piyasasının 2022’nin 4. çeyreğinde sona ereceğini tahmin ediyor. Özellikle yaptığı analiz, mevcut ayı döngüsünün sadece birkaç ayı kaldığını tahmin eden Glassnode Insights’ın analizleriyle aynı doğrultuda. Diğer bir uzman analist Justin Bennett, Bitcoin’in kısa vadede ivme kazanmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Bennett’e göre, Bitcoin 23.450 dolar noktasını desteğe çevirdi ve Bitcoin’in bir yıl önce bu seviyeyi en son geri aldığında %26 arttığını belirtti.