Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Ünlü CEO Açıkladı: Bitcoin ve Altcoin’lerde Yükseliş Ne Zaman Başlıyor?

Ünlü CEO Açıkladı: Bitcoin ve Altcoin’lerde Yükseliş Ne Zaman Başlıyor?

Kripto varlık yönetimi platformu Abra'nın CEO'su, makroekonomik güçlerin kripto için yükseliş fiyat hareketine yol açabileceğini düşünüyor.
13:38
31 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu hafta görülen aşağı yönlü fiyat hareketine rağmen, kripto varlık yönetimi platformu Abra‘nın CEO’su, makroekonomik güçlerin yakında kripto için yükseliş fiyat hareketine yol açabileceğini düşünüyor.

Makroekonomik Güçler ve Bitcoin

Bill Barhydt, Thinking Crypto ile yaptığı yeni bir röportajda, Purchasing Managers’ Index’in  (PMI) ABD’nin bir durgunluk içinde olduğunu veya bir durgunluğa girmek üzere olduğunu gösterdiğini söyledi. PMI, imalat ve hizmet sektörlerinin sağlığını göstermeyi amaçlayan ekonomik bir gösterge olarak tanımlanabilir.

Barhydt, kişisel olarak ekonominin son 3-4 aydır resesyonda olduğuna inandığını söylüyor ve “Bence bu durgunluk muhtemelen yıl sonuna kadar devam edecek. Temelde Fed’den ‘Büyük Duraklama’ göreceksiniz.” sözlerini kullanıyor.

Barhydt açıklamalarına, büyük duraklama ile yapılan dramatik oran artışlarının fiyat enflasyonunu yavaşlatmak için amaçlanan etkiye sahip olduğunu göstereceğini ve bunun sonucunda da bu hamleyi yapanların kendilerini tebrik edeceğini ifade ediyor.

Ancak popüler isim bu durumun şu anda bir bir durgunluk içinde olunduğunu gösterdiğini ve bunun için kullanılan göstergeler anlaşılmaz olduğu için halkın bu durumu net bir şekilde kavrayamayacağını da dile getiriyor. Ayrıca Barhydt, FED’in ne yapacağını bilmediklerini ve bekleyip göreceklerini de ifade ediyor.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Abra CEO’su “Büyük Duraklamanın” Ekim ayında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu noktada CEO’ya göre 2023’ün ilk çeyreğine girerken, Bitcoin ve kripto gibi riskli varlıklar için oyun devam edecek.

CEO açıklamalarında, “Fed’in duraklaması ve tahvil piyasasındaki beklentilerin bir sonucu olarak para arzı çarpıcı bir şekilde artmaya başladığından, hisse senetleri ve kripto için gerçekten oyunun devam edeceğini düşünüyorum. Faiz oranları son otuz yıldır devam ediyor.” sözlerini kullanıyor.

Lider kripto para birimi yaşanan son düşüşler sonrasında 20.000 doları korumayı çalışıyor. Bununla birlikte pek çok analist de Yılın son çeyreğinin kripto para birimleri için pozitif geçeceğini düşünüyor. Ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi yatırımcılar mutlaka kendi araştırmalarını yapmalı ve piyasalardaki volatilteyi göz ardı etmemeli.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de 365 Gün Kuralı Devrede Olabilir! Bu Tarihe Dikkat Edin!
Bitcoin’de 365 Gün Kuralı Devrede Olabilir! Bu Tarihe Dikkat Edin!
Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’un Kritik Destek Seviyeleri!
Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’un Kritik Destek Seviyeleri!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
Dikkat! Ünlü Analiste Göre Bitcoin’de Ayı Döneminin Sonu Geldi Mi?
Dikkat! Ünlü Analiste Göre Bitcoin’de Ayı Döneminin Sonu Geldi Mi?
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Listeliyor! İlk 25’te ve Fiyatı Yükseliyor!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Listeliyor! İlk 25’te ve Fiyatı Yükseliyor!
Kısa Vadede Ralli için Hazırlanan Altcoin’de Kırılım Onayına Dikkat!
Kısa Vadede Ralli için Hazırlanan Altcoin’de Kırılım Onayına Dikkat!
Altcoin Zorlu Piyasa Koşullarına Rağmen Performansıyla Dikkat Çekiyor!
Altcoin Zorlu Piyasa Koşullarına Rağmen Performansıyla Dikkat Çekiyor!
Altcoin Geliştiricilerinin Göç Planı: Hedefte Bu Altcoin Projesi Var!
Altcoin Geliştiricilerinin Göç Planı: Hedefte Bu Altcoin Projesi Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022