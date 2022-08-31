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Bu hafta görülen aşağı yönlü fiyat hareketine rağmen, kripto varlık yönetimi platformu Abra‘nın CEO’su, makroekonomik güçlerin yakında kripto için yükseliş fiyat hareketine yol açabileceğini düşünüyor.

Makroekonomik Güçler ve Bitcoin

Bill Barhydt, Thinking Crypto ile yaptığı yeni bir röportajda, Purchasing Managers’ Index’in (PMI) ABD’nin bir durgunluk içinde olduğunu veya bir durgunluğa girmek üzere olduğunu gösterdiğini söyledi. PMI, imalat ve hizmet sektörlerinin sağlığını göstermeyi amaçlayan ekonomik bir gösterge olarak tanımlanabilir.

Barhydt, kişisel olarak ekonominin son 3-4 aydır resesyonda olduğuna inandığını söylüyor ve “Bence bu durgunluk muhtemelen yıl sonuna kadar devam edecek. Temelde Fed’den ‘Büyük Duraklama’ göreceksiniz.” sözlerini kullanıyor.

Barhydt açıklamalarına, büyük duraklama ile yapılan dramatik oran artışlarının fiyat enflasyonunu yavaşlatmak için amaçlanan etkiye sahip olduğunu göstereceğini ve bunun sonucunda da bu hamleyi yapanların kendilerini tebrik edeceğini ifade ediyor.

Ancak popüler isim bu durumun şu anda bir bir durgunluk içinde olunduğunu gösterdiğini ve bunun için kullanılan göstergeler anlaşılmaz olduğu için halkın bu durumu net bir şekilde kavrayamayacağını da dile getiriyor. Ayrıca Barhydt, FED’in ne yapacağını bilmediklerini ve bekleyip göreceklerini de ifade ediyor.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Abra CEO’su “Büyük Duraklamanın” Ekim ayında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu noktada CEO’ya göre 2023’ün ilk çeyreğine girerken, Bitcoin ve kripto gibi riskli varlıklar için oyun devam edecek.

CEO açıklamalarında, “Fed’in duraklaması ve tahvil piyasasındaki beklentilerin bir sonucu olarak para arzı çarpıcı bir şekilde artmaya başladığından, hisse senetleri ve kripto için gerçekten oyunun devam edeceğini düşünüyorum. Faiz oranları son otuz yıldır devam ediyor.” sözlerini kullanıyor.

Lider kripto para birimi yaşanan son düşüşler sonrasında 20.000 doları korumayı çalışıyor. Bununla birlikte pek çok analist de Yılın son çeyreğinin kripto para birimleri için pozitif geçeceğini düşünüyor. Ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi yatırımcılar mutlaka kendi araştırmalarını yapmalı ve piyasalardaki volatilteyi göz ardı etmemeli.