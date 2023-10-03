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Ünlü Analistten Korkutan Bitcoin Yorumu: BTC Grafiğindeki Formasyon Her An Çalışabilir

Özet

  • Ekim ayında Bitcoin piyasasında önemli fiyat hareketleri yaşanıyor.
  • CryptoBullet, Bitcoin'in 28.600 dolar seviyesinde omuz baş omuz formasyonu oluşturduğunu düşünüyor.
  • Joao Wedson ise Bitcoin'in tarihi performansını inceledi ve 2020 ile 2022 arasındaki büyük çıkışa dikkat çekti.
  • Piyasaya Etkisi: Negatif
19:40
3 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Ekim ayına hızlı bir giriş yapan kripto para piyasasında sular durulmuyor. Bitcoin fiyatında görülen yükseliş yatırımcıların güldürse de bazı analistler 20.000 dolar seviyesinde odaklanmış durumda. Son bir haftada %6’lık yükselişle yoluna devam eden Bitcoin şu sıralarda 27.350 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar, piyasa koşullarını yakından izlemeye devam ediyor ve Bitcoin’deki belirsizlik korkuya yol açıyor.

BTC Tahminine Tepkiler Gecikmedi

Son zamanlarda yaşanan fiyat hareketleri bazı yatırımcıların 30.000 doları gözüne kestirmesine neden oldu. Popüler yatırımcı ve analist CryptoBullet, 2 Ekim’de X üzerinden yayınladığı Bitcoin analizinde 20.000 dolar seviyesini hedef gösterdi.

Ünlü analiste göre 28.600 dolar seviyesi ile son zamanların en yüksek noktasına ulaşan Bitcoin için  omuz baş omuz formasyonu oluştu ve bu formasyonun çalışması halinde Bitcoin fiyatı düşüş yönlü bir senaryo izleyecek. Tartışmanın başka bir yerinde CryptoBullet, BTC/USD için dip bölgenin 19.000 ila 21.000 $ arasında olduğunu söyledi.

Düşünceleri paylaşan analiste göre BTC/USD paritesi için dip bölgesi 19.000 ila 21.000 dolar arasında olacak. Analist, bu paylaşımların ardından büyük bir kesimin tepkisini topladı. Özellikle X üzerinden analizlerini paylaşan Elizy, bu tahminin gerçekleşmesine ihtimal vermedi.

Bitcoin 20.000 Doların Altına Düşebilir

Düşüncesiyle tepki toplayan CryptoBullet’a elbette destek de geldi. Kripto trade platformu Dominance Crypto’nun kurucusu Joao Wedson, 28 Eylül’de yayınladığı Quicktake blog yazısında Bitcoin’in 2020 ve 2022 yılları arasındaki performasını karşılaştırdı. Ünlü isim blog yazısında şu ifadelere yer verdi:

“2020 ve 2022 yılları arasında Bitcoin kayda değer bir değer kazanımı yaşadı, tarihi zirvelere ulaştı ve küresel ilgiyi üzerine çekti. Ancak bu aşamayı fiyatların düşmesine neden olan ve kripto para birimini daha düşük seviyelere geri gönderen önemli bir düzeltme izledi.”

Wedson ayrıca tarihi hareketlerin tekrarlanması halinde Bitcoin fiyatının 20.000 doların altını da görebileceğini açıkladı. Blog yazısında paylaştığı grafik yorumu ile bu yorumunu güçlendirdi:

“2023’te bir kez daha Bitcoin’in %100’ün üzerinde kazanç elde ettiğine ve kurumsal ve perakende yatırımcıların büyük ilgisini çektiğine tanık oluyoruz. Bununla birlikte piyasa son zamanlarda önemli bir volatilite ve aşağı yönlü bir fiyat eğilimi yaşadı. Geçmişle olan bu benzerlik bir önceki döngünün tekrarına tanık olup olmadığımız konusunda soru işaretleri yaratıyor.”

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