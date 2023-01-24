En büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) ayın başından bu yana kaydettiği yükseliş önde gelen analistlerin en son 2022 ortalarında görülen daha yüksek fiyat seviyelerine odaklanmasını neden oldu.

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En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) ayın başından bu yana kaydettiği yükseliş önde gelen analistlerin en son 2022 ortalarında görülen daha yüksek fiyat seviyelerine odaklanmasını neden oldu. Ünlü analist Katie Stockton Bitcoin fiyatının gittiği seviyeyi paylaştı.

Bitcoin O Seviyeye Gidiyor

Verilere göre piyasa değerine göre en büyük kripto para BTC bu ay yaklaşık yüzde 40 oranında yükselişle 23 bin doların üzerine çıktı ve 2021’in Ekim ayından bu yana en yüksek kazanımını kaydetti. Kripto para borsası FTX’in iflasının neden olduğu bulaşmaya ilişkin devam eden endişelere rağmen Bitcoin’in kilit direnç seviyelerini aştığı düşünüldüğünde söz konusu sıçramanın etkileyici göründüğü yönünde değerlendirmede bulunmak yanlış olmayacaktır. Direnç seviyesi, arzın fiyatın yükselmesini engelleyecek kadar güçlü olmasının beklendiği fiyat seviyesidir.

Bitcoin fiyatının 2022’nin Ekim ayındaki yükselişi 21 bin dolar civarında sona ermiş ve bu seviye fiyat önünde önemli bir engel olarak yerini sağlamlaştırdı. Bitcoin, bunun üzerine çıkarak eski direnç seviyesini desteğe dönüştürmüş oldu.

Fairlead Strategies’in kurucusu ve yönetici ortağı ve aynı zamanda analisti olan Katie Stockton yatırımcılara gönderdiği notta, “Bitcoin sert rahatlama rallisini devam ettirerek 21 bin dolar civarındaki direnci aştı. Bir sonraki direnç 2022’nin Ağustos ayının en yüksek seviyesinde ve daha önemli olan 25 bin dolar civarında.” ifadelerine yer verdi.

Trendin gücünü ve değişiklikleri ölçmek için kullanılan bir gösterge olan haftalık grafik MACD histogramı, yükseliş momentumunun arttığının bir işareti olarak sıfır çizgisinin üzerinde daha yüksek çubuklar üretiyor. Aynı zamanda, stokastik göstergesindeki aşırı alım okuması, boğaların dikkatli olması gerektiğini işaret ediyor oluşu bakımından önemli bir sinyal veriyor.

Stockton, “Haftalık stokastiklere göre aşırı alım koşullarının geri dönmesiyle orta vadede nötr kalmaya devam ediyoruz” eklemesini yaptı.

BTC Bir Sonraki Hareketi İçin Geleneksel Riskli Varlıkları Bekliyor

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘in kurumsal araştırma müdürü David Duong’a göre ise Bitcoin’in 25 bin dolara doğru herhangi yükselişi geleneksel riskli varlıkların performansına bağlı durumda.

Geleneksel riskli varlıklar son iki işlem gününde yeniden denge bulurken, özellikle teknoloji hisseleri ABD ekonomisinin resesyona gireceğine dönük endişelerinin hafiflemesi ve ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) daha az agresif olmasıyla yükselişe geçti. Yatırımcılar, Fed’in bilanço sıkılaştırma hızını 1 Şubat’ta 25 baz puanlık faiz artırımına kadar yavaşlatacağından emin.