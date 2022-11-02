Kripto para analisti Nicholas Merten, kripto para piyasasındaki devam eden ayı piyasasının bitmediğini ve makroekonomik güçlerin fiyatları daha da düşüreceği konusunda uyarıda bulundu.

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Kripto para analisti Nicholas Merten, kripto para piyasasındaki devam eden ayı piyasasının bitmediğini ve makroekonomik güçlerin fiyatları daha da düşüreceği konusunda uyarıda bulundu.

“Biraz Daha Dehşete ve Şoka İhtiyaç Var”

Kripto para analisti Nicholas Merten, 510 binden fazla YouTube abonesine, kısa vadede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin duruşundan geri dönmesini beklemediğini, kripto paralar gibi riskli varlıkların değerini daha da düşürmesini beklediğini belirterek şunları söyledi:

Bu düzeltme döneminin sonunu gerçekten görmeden önce biraz daha şok ve dehşete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Merten, yakılan yeşil mumların yükseliş piyasasının tersine döndüğü ve yükseliş vaktinin geldiği anlamına gelmediğini, Bitcoin’in (BTC) 200 günlük hareketli ortalamasının genellikle yatırımcıların fiyattaki düşüşü satın aldıklarında ortaya çıkan 200 haftalık hareketli ortalamanın henüz üzerine çıkmadığına dikkat çekti.

Analist, yeşil mumların yükselen piyasa koşullarının oluşmasını sağlamadığı ve BTC‘nin 200 günlük hareketli ortalamasının genellikle yatırımcıların fiyattaki düşüşü satın almasıyla yaşanan 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkmadığını söyledi:

Boğa piyasalarını yönlendiren şey, yukarı yönlü ilk yüzde 10 ila yüzde 20 oranındaki mumlardır, bu da uzun süre devam etme zamanının geldiğini, ayı piyasasının bittiğini gösterir. Henüz bunu görmüyoruz. Ve tarihte ilk kez gerçekleşen bir şeyi görmek üzereyiz, yani 200 günlük hareketli ortalama 200 haftalık hareketli ortalamayı geçiyor. Bunu ilk kez burada görüyoruz. Her seferinde 200 günlük hareketli ortalama yavaşça yukarı doğru yükselir ve haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkmaya başlardı çünkü bu bir dipten alım fırsatıydı. Bugünlerde Bitcoin, Haziran ayından bu yana 200 haftalık hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Bu çığlığa neden olan korkunun işaretidir. Bitcoin’in tarihi boyunca bu kadar uzun süre hareketli ortalamanın altında kaldığını hiç görmemiştik.

Bitcoin ve Altcoin’lerin Yükselişine Fed Engeli

Merten, şahin bir Fed’in kripto para piyasasının düşüş trendinde kalmasını sağladığını, çünkü yatırımcıların faizler yükseldiğinde kripto paralar gibi riskli varlıklardan çıkış yapma eğiliminde olduğunu söyledi: