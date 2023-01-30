Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ünlü Analist Bitcoin’de Önümüzdeki Aylarda Olacakları Sıraladı!

Kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin'in (BTC) geçmiş fiyat hareketlerinin 2023'ün muhtemelen uzun bir yıl olacağını gösterdiği öngörüsünde bulundu.
08:08
30 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yüz binlerce abonesi bulunan ve yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) geçmiş fiyat hareketlerinin 2023’ün muhtemelen uzun bir yıl olacağını gösterdiğini söyledi.

Bitcoin’de 2 Ara ve 1 Gerçek Ralli Vurgusu

Cowen, yeni bir strateji videosunda 780 binden fazla YouTube abonesine, geçmiş döngülerde Bitcoin’in bir ayı piyasasının ardından geniş bir aralıkta işlem gördüğüne dikkat çekerek “İnsanlara şunu hatırlatmak istiyorum ve bu benim kendi deneyimim, bunu birçok kez söyledim; ayı piyasası yılından sonraki yıl genellikle yatay bir yıldır. Şimdiye kadar durum böyle olmadı. Çoğunlukla yükseliş oldu.” dedi.

Ancak analist, Bitcoin önemli bir güce sahip gibi görünse de en büyük kripto paranın aslında dip olarak geniş bir yatay aralık oluşturmanın ortasında olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yatay yıl dediğimizde, bu yükselmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Aslında, muhtemelen yukarı çıkacaksınız ve muhtemelen aşağı ineceksiniz. 2015’te yukarı yönlü iki ralli gördük ve en sonunda gerçek olan üçüncü bir ralli yaşadık. 2019’da büyük bir ralli ve ardından büyük bir düşüş yaşadık ve ardından bizi yeni zirvelere taşıyan gerçek ralliyi gördük.

“Harika Bir Birikim Yılı İçindeyiz”

Cowen, Bitcoin’in önceki trendleri takip etmesi durumunda, 2023’ün piyasa değerine göre en büyük kripto para için muhtemelen uzun bir yıl olacağını söyledi. Yatırımcıların bu dönemi BTC varlıklarını artırmak için kullanabileceğini ekleyerek şunları belirtti:

Herkesin heyecanlı olduğunu bilsem ve kimsenin hevesini kursağında bırakmak istemesem de, bu yıl için en olası sonucun Bitcoin‘in bir dip oluşturması için uzun bir yıl olacağını düşünüyorum. Bunu, bir dip oluşturmak ve özellikle Fed daha gevşek para politikasına geri döndüğünde gerçekten daha yükseğe çıkmak için yeterli güce sahip olmayı ummak için bir birikim yılı olarak düşünebilirsiniz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Bitcoin Neden Düşüyor? Altcoin’ler ve BTC İçin Sırada Ne Var?
Bitcoin Neden Düşüyor? Altcoin’ler ve BTC İçin Sırada Ne Var?
Açıklamalarıyla Olay Yaratan Analist Hedefini Açıkladı: Önce Bu Seviye Gelirse Temmuz’da 35.000 Dolar!
Açıklamalarıyla Olay Yaratan Analist Hedefini Açıkladı: Önce Bu Seviye Gelirse Temmuz’da 35.000 Dolar!
2023 Bitcoin İçin 10 Yılın En İyisini Gösterdi! Şimdi Yatırımcılar Hazır Olsun!
2023 Bitcoin İçin 10 Yılın En İyisini Gösterdi! Şimdi Yatırımcılar Hazır Olsun!
Bitcoin’de O Yatırımcı Grubu İçin 4 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi!
Bitcoin’de O Yatırımcı Grubu İçin 4 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi!
Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist Sıradaki Seviyeyi Paylaştı!
Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist Sıradaki Seviyeyi Paylaştı!
BlockTower Capital Kripto Tahmini! 2017 Hedefleri Tuttu Sırada 2024!
BlockTower Capital Kripto Tahmini! 2017 Hedefleri Tuttu Sırada 2024!
Bu Metrik Asla Yanılmıyor! Nam Salan Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Buraya Gideceğiz!
Bu Metrik Asla Yanılmıyor! Nam Salan Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Buraya Gideceğiz!
Korkutan Uyarı! Çöküşleri Bilen Analist Yatırımcıya Seslendi: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
Korkutan Uyarı! Çöküşleri Bilen Analist Yatırımcıya Seslendi: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023