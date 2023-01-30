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Yüz binlerce abonesi bulunan ve yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) geçmiş fiyat hareketlerinin 2023’ün muhtemelen uzun bir yıl olacağını gösterdiğini söyledi.

Bitcoin’de 2 Ara ve 1 Gerçek Ralli Vurgusu

Cowen, yeni bir strateji videosunda 780 binden fazla YouTube abonesine, geçmiş döngülerde Bitcoin’in bir ayı piyasasının ardından geniş bir aralıkta işlem gördüğüne dikkat çekerek “İnsanlara şunu hatırlatmak istiyorum ve bu benim kendi deneyimim, bunu birçok kez söyledim; ayı piyasası yılından sonraki yıl genellikle yatay bir yıldır. Şimdiye kadar durum böyle olmadı. Çoğunlukla yükseliş oldu.” dedi.

Ancak analist, Bitcoin önemli bir güce sahip gibi görünse de en büyük kripto paranın aslında dip olarak geniş bir yatay aralık oluşturmanın ortasında olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yatay yıl dediğimizde, bu yükselmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Aslında, muhtemelen yukarı çıkacaksınız ve muhtemelen aşağı ineceksiniz. 2015’te yukarı yönlü iki ralli gördük ve en sonunda gerçek olan üçüncü bir ralli yaşadık. 2019’da büyük bir ralli ve ardından büyük bir düşüş yaşadık ve ardından bizi yeni zirvelere taşıyan gerçek ralliyi gördük.

“Harika Bir Birikim Yılı İçindeyiz”

Cowen, Bitcoin’in önceki trendleri takip etmesi durumunda, 2023’ün piyasa değerine göre en büyük kripto para için muhtemelen uzun bir yıl olacağını söyledi. Yatırımcıların bu dönemi BTC varlıklarını artırmak için kullanabileceğini ekleyerek şunları belirtti: