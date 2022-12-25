Dünyaca ünlü analist önümüzdeki dönem ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve Bitcoin fiyatının ne zaman 37.000 dolar olabileceğini belirtti.

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Bitcoin (BTC) fiyatının olabilecek en düşük seviyeye yakın olduğu ya da mevcut döngüde dibi çoktan bulduğu uzun zamandır tartışılmaya devam ediyor. Ancak, FTX’in çöküşü ve ardından gelen genel kripto çöküşü piyasa için durumu daha da kötüleştirdi. Bunun üzerine gelen FED açıklamaları da olayın tuzu biberi oldu.

Bu arada, 2023 yaklaşırken, analistler en iyi kripto para biriminin (BTC) dip denilebilecek seviyelerin civarında olduğuna dair net işaretler göstermesini bekliyor. BTC’nin 2023’te hangi noktada olacağı ve yılın başlarında sahip olduğu 30.000 dolar seviyelerini geri kazanıp kazanamayacağı sorusu ise cevap aramaya devam ediyor.

Bitcoin Fiyatı Altı Ay İçinde Kurtarılacak mı?

Terra LUNA çöküşüne bağlı olarak başlayan kripto genel çöküşü BTC fiyatını 30.000 dolar seviyesinin altına düşürmüştü. O zamandan beri en iyi kripto para birimi için sadece aşağı doğru bir eğri oluştu. Ethereum ağı Birleşme için hazırlanırken BTC birkaç hafta boyunca 25.000 dolar seviyesinde seyretmişti.

Bu bağlamda, kripto analistleri, teknik analize göre BTC’nin Haziran 2023’e kadar 37.000 dolar seviyesine çıkabileceğini tahmin ediyor. Tabii bu durum her şeyin olumlu geliştiği senaryolarda geçerli olacakmış gibi görünüyor.

Sanılandan Daha Yakın Olabilir

Dünyaca ünlü analist Crypto Michael’a göre, toparlanma 2023 başladıktan sonra sadece birkaç ay içerisinde gerçekleşecek.

Bu konuda analist şu yorumu yaptı:

Büyük olasılıkla BTC, Bitcoin fiyat hareketi söz konusu olduğunda bundan birkaç ay sonra 37.000 dolar civarında hareket ediyor olabilir. Çünkü 2018 ve 2019’daki piyasaları kopyalanacak ve ayrıca zaten böyle bir hareket olduğunu biliyoruz.

Bitcoin (BTC) fiyat hareketi, yatırımcıların toparlanma için satın alım yapması nedeniyle 16.500 dolar seviyesinde yatay bir hareket izliyor. Bu arada, altcoin piyasasında da durum aynı, bu da kar elde etmek isteyen yatırımcılar için piyasayı öngörülemez hale getiriyor. Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, BTC fiyatı yazının yazıldığı saat itibariyle son 24 saatte %0,15 artışla 16.845 dolar seviyesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.