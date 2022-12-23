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Uzmanlar Bitcoin’de (BTC) karamsar bir tablo çizmeye devam ederken, kritik bir rapor uzun vadede işlerin rayına oturabileceğini gösteriyor.

Yahoo Finance: Bitcoin, İlk 10’a Girdi!

2022’nin ilk altı ayı, genel olarak kripto para endüstrisi için oldukça kötü geçti. Bitcoin ve Ethereum (ETH), geçen yılın sonlarında ulaştıkları zirvelerinden sert çakıldı. Bitcoin, değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Son birkaç haftadaki gelişmelere rağmen, Bitcoin fiyatı yatay yönde hareket ediyor. Makroekonomik şartlar ve sektördeki iflaslar, yatırımcında güven sorununa yol açtı. CoinShares gibi birçok platform, özellikle kurumsal yatırımcın piyasadan uzaklaştığını iddia etti. Bununla birlikte, iyimserliğe işaret eden bazı raporlar da gelmeye devam ediyor. Güncel bir Yahoo Finance raporuna göre, kripto para piyasasının mevcut kasvetli durumuna ve krizlere rağmen, 2022 sona ererken önemli miktarda yatırımcının piyasayı takından izlemeye devam ettiğini gösteriyor. Rapora göre, Yahoo Finans Bitcoin fiyatı web sitesi, Bitcoin ve ABD dolar paritesinin (BTC/USD), 2022’de en çok trend olan ilk 10 grafik arasında yer aldığına dikkat çekti.

Kripto para piyasasından trilyonlarca dolar silinirken, BTC’nin hala ilgi görmesi önemli bir gelişme. Uzmanlar özellikle Google’da bu dönemdeki Bitcoin aramalarının dibe vurduğuna dikkat çekmişlerdi. Fed’in faiz oranalrını artırması ve FTX krizi piyasaya büyük darbe vurdu. Yahoo Finans, hisse senedi fiyatları, basın bültenleri ve finansal raporlar gibi finansal haberler, istatistikler ve analizler sunan önemli bir platform. Yahoo’nun Finans istatistiğinde elektrikli araç üreticisi Tesla 398.930.058 izlenme ile ilk sırada, ardından Dow Jones (364.857.384), S&P 500 (352.563.832) ve NASDAQ Composite (281.628.368) geliyor. Teknoloji devi ve iPhone üreticisi Apple ve perakende devi Amazon, sırasıyla 249.031.785 ve 199.327.425 görüntüleme ile beşinci ve altıncı sırayı alıyor. 8. sırada yer alan Bitcoin (BTC/USD), 157.657.277 kez görüntülendi. Bitcoin’in arkasında çip üreticisi Nvidia ve 2021’in favori GameStop var. Coingecko’nun verilerine göre Bitcoin son yedi gün içinde %5,5 düşüşle an itibariyle 16.839 dolardan işlem görüyor.

Gemini Yöneticisi: Devam Edecek!

2021’de Bitcoin fiyatı, keskin bir şekilde düşmeden önce birçok yeni zirveye ulaştı. Bunu büyük şirketlerden ve diğer kurumsal yatırımcılardan gelen artan talep takip etti. İkinci en büyük kripto para birimi Ethereum da 2021’in sonuna doğru tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, ancak ETH Haziran ayında 900 doların altına düşerek o yılın başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Önde gelen bir kripto para borsası olan Gemini’nin küresel geliştirme başkanı Dave Abner’e göre 2021 yılı birçok farklı açıdan bir “dönüm noktası” oldu. Uzmana göre, kripto paralar ilgi görmeye devam edecek. Kripto para yatırımcıları, 2023’ün bir önceki yıl kadar korkunç olmayacağı konusunda umutlu. Bu arada, kripto kışı hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden devam ediyor.