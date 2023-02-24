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Fon’un yayımladığı kripto para politikasına ilişkin raporu değerlendiren Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, önerilen politika çerçevesiyle mutabık kaldığını açıklandı. “Kripto Paralar için Etkili Politikaların Unsurları” başlıklı raporda, makrofinansal, yasal ve düzenleyici ve uluslararası koordinasyon konularını ele alan dokuz politika ilkesinden oluşan bir çerçeve geliştirdi.

Ülkelere Kripto Para Uyarısı

IMF tarafından önerilen ilkeler temelde oldukça geniş olsa da aslen analiz, izleme ve korumaya odaklanıyor. Raporda önerilerin ilgili yöneticilerce ele alınması gerektiği açıkça belirtiliyor. İlk ilke somut bir emirde bulunuyor ve şöyle diyor:

Para politikası çerçevelerini güçlendirerek parasal egemenliği ve istikrarı koruyun, kripto paralara resmi para birimi veya yasal para statüsü vermeyin.

Yönetim Kurulu, rapordaki önerilerle mutabık kalındığını ifade ederken, üyelerin kripto paraların yasal para olmadığı konusundaki görüşünün özellikle onayladığını belirtti. Kurul ayrıca aynı faaliyet, aynı risk, aynı düzenleme ilkesini tekrarladı ve Fon’un kripto paralarla ilgili daha fazla analiz çalışmada bir düşünce lideri olarak hizmet edebileceğini vurguladı.

IMF Yönetim Kurulu, Ocak 2023 tarihli raporu görüşmek üzere 8 Şubat’ta toplanmıştı ancak rapora ilişkin görüş ve toplantının sonuçları kamuoyuna 23 Şubat’ta duyuruldu.

El Salvador’un Bitcoin Hamlesi IMF’yi Kızdırdı

IMF, özellikle 2021’in Eylül ayından bu yana El Salvador‘un Bitcoin‘i (BTC) resmi para birimi olarak kabul etmesinden beri açık bir şekilde kripto paraların yasal ödeme aracı olarak kullanılmasına karşı olduğu yönünde görüş bildiriyor. Fon’un El Salvador hakkındaki son açıklaması 10 Şubat’ta gelmiş, kripto para topluluğunun tepkisi çekmişti. IMF, ayrıca ülkelerin daha fazla kripto para düzenlemesinin benimsemesi çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan IMF, merkez bankası dijital parasına (CBDC) kripto paralardan daha sıcak bakıyor. Fon, 2021’in Eylül ayında birlikte çalışabilir bir CBDC platformu üzerinde çalıştığını duyurmuştu.