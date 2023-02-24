Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) Dikkat Çeken Kripto Para Emri: Bunları Yapmayın!

Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) Dikkat Çeken Kripto Para Emri: Bunları Yapmayın!

Fon'un yayımladığı kripto para politikasına ilişkin raporu değerlendiren Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu'ndan dikkat çeken kripto para uyarısı.
09:06
24 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fon’un yayımladığı kripto para politikasına ilişkin raporu değerlendiren Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, önerilen politika çerçevesiyle mutabık kaldığını açıklandı. “Kripto Paralar için Etkili Politikaların Unsurları” başlıklı raporda, makrofinansal, yasal ve düzenleyici ve uluslararası koordinasyon konularını ele alan dokuz politika ilkesinden oluşan bir çerçeve geliştirdi.

Ülkelere Kripto Para Uyarısı

IMF tarafından önerilen ilkeler temelde oldukça geniş olsa da aslen analiz, izleme ve korumaya odaklanıyor. Raporda önerilerin ilgili yöneticilerce ele alınması gerektiği açıkça belirtiliyor. İlk ilke somut bir emirde bulunuyor ve şöyle diyor:

Para politikası çerçevelerini güçlendirerek parasal egemenliği ve istikrarı koruyun, kripto paralara resmi para birimi veya yasal para statüsü vermeyin.

Yönetim Kurulu, rapordaki önerilerle mutabık kalındığını ifade ederken, üyelerin kripto paraların yasal para olmadığı konusundaki görüşünün özellikle onayladığını belirtti.  Kurul ayrıca aynı faaliyet, aynı risk, aynı düzenleme ilkesini tekrarladı ve Fon’un kripto paralarla ilgili daha fazla analiz çalışmada bir düşünce lideri olarak hizmet edebileceğini vurguladı.

IMF Yönetim Kurulu, Ocak 2023 tarihli raporu görüşmek üzere 8 Şubat’ta toplanmıştı ancak rapora ilişkin görüş ve toplantının sonuçları kamuoyuna 23 Şubat’ta duyuruldu.

El Salvador’un Bitcoin Hamlesi IMF’yi Kızdırdı

IMF, özellikle 2021’in Eylül ayından bu yana El Salvador‘un Bitcoin‘i (BTC) resmi para birimi olarak kabul etmesinden beri açık bir şekilde kripto paraların yasal ödeme aracı olarak kullanılmasına karşı olduğu yönünde görüş bildiriyor. Fon’un El Salvador hakkındaki son açıklaması 10 Şubat’ta gelmiş, kripto para topluluğunun tepkisi çekmişti. IMF, ayrıca ülkelerin daha fazla kripto para düzenlemesinin benimsemesi çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan IMF, merkez bankası dijital parasına (CBDC) kripto paralardan daha sıcak bakıyor. Fon, 2021’in Eylül ayında birlikte çalışabilir bir CBDC platformu üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Geliyor Gelmekte Olan! SEC Başkanından Bu Altcoin İçin Şok Eden “Menkul Kıymet” Açıklaması!
Geliyor Gelmekte Olan! SEC Başkanından Bu Altcoin İçin Şok Eden “Menkul Kıymet” Açıklaması!
Kripto İçin Karar Vakti! Saat 16:30’da Dikkat! Bitcoin Fiyatı Hareketlenecek!
Kripto İçin Karar Vakti! Saat 16:30’da Dikkat! Bitcoin Fiyatı Hareketlenecek!
42 Milyar Dolarlık Altcoin Devinden Kripto Paraların Geleceğini İlgilendiren Açıklamalar!
42 Milyar Dolarlık Altcoin Devinden Kripto Paraların Geleceğini İlgilendiren Açıklamalar!
Uyarmıştı, Haklı Çıktı! Şimdi İkinci Uyarı Geldi: Bitcoin’de Bu Olursa Altcoin’ler Çöker!
Uyarmıştı, Haklı Çıktı! Şimdi İkinci Uyarı Geldi: Bitcoin’de Bu Olursa Altcoin’ler Çöker!
Bu Bir Rekor! Amerika’da Tam 136 Banka Şu Anda Kollarını Sıvamış Durumda! Kripto İçin Büyük Adım!
Bu Bir Rekor! Amerika’da Tam 136 Banka Şu Anda Kollarını Sıvamış Durumda! Kripto İçin Büyük Adım!
DappRadar Açıkladı! Gözde Altcoin Bu 3 Platformda Güç Kaybetti! Fiyat Düşer Mi?
DappRadar Açıkladı! Gözde Altcoin Bu 3 Platformda Güç Kaybetti! Fiyat Düşer Mi?
Analizleriyle Nam Salan Analist Altcoin’de Yükselişi İşaret Etti: 10 Dolar Olacak!
Analizleriyle Nam Salan Analist Altcoin’de Yükselişi İşaret Etti: 10 Dolar Olacak!
Shiba Yatırımcısını Sevindirecek Haber Geldi! Dünyaca Ünlü Platformdan Shiba Açıklaması! Fiyata Dikkat!
Shiba Yatırımcısını Sevindirecek Haber Geldi! Dünyaca Ünlü Platformdan Shiba Açıklaması! Fiyata Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Fiyat Mümkün Mü? 2023’ün Sonunda Ethereum’a Dikkat! Bakın Makineler Kaç Dolar Dedi?
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
Güncel NFT Haberleri
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023