  Uluslararası Ödemeler Bankası, Blockchain Sektöründe Devrim Niteliğinde Bir Adım Atıyor

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) blockchain sektöründe farklı adımlar atmaya devam ediyor. Banka, Bitcoin’de dahil olmak üzere kripto para borsalarından ve halka açık blockchain ekosistemlerden on-chain veri analizlerinin takip edilebileceği bir kavram kanıt platformu (PoC) geliştirdi. Ekip projenin gelişimini sürdürmek ve daha fazla veri kaynağını platforma eklemek için çalışmalarına devam ediyor ve Bitcoin ağındaki testlerin ardından Ethereum ekosistemine odaklanmayı planlıyor.

BIS’in Hedefi Güvenli Bir Ortam Oluşturmak

BIS bu çalışmasında Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank, Avrupa Merkez Bankası ve Fransa Merkez Bankası ile çalışıyor. Banka, kripto para borsaları ile DeFi protokollerinin makroekonomik uygunluğunu ölçmek için Project Atlas adında başarılı bir PoC’yi duyurdu.

BIS İnovasyon Merkezi yaptığı açıklamada 2022’de birçok kripto yatırımcısını derinden sarsan Terra çöküşünü örnek göstererek kripto alanındaki yüksek profilli risklere dikkat çekti. Bu tarz protokollerin finansal istikrara ve potansiyel risk eksikliğine atıfta bulunan ekip, sektöre ilişkin doğru ve şeffaf analiz ile bilgi ve ekonomik çıkarımlar sağlamayı amaçlayan protokolün ayrıntılarını yayınladı.

Project Atlas, kripto para borsalarından gelen on-chain verileri, halka açık blockchain ekosistemlerinden gelen veriler ile birleştirerek bu alanda bir ilke imza atıyor ve protokolde coğrafi konumlar arasındaki kripto para akışları da izlenebiliyor. İlk adımda sınır ötesi akışlar için bir test aşaması olarak Bitcoin ağındaki merkezi borsalara aktarılan işlemler ve borsaların konumları izlenecek.

Ekip, Yol Haritasını Açıkladı

Project Atlas, zincir içi transferler ve fonların küresel hareketleri de dahil olmak üzere veri toplama ve analiz sonuçlarını görselleştiren bir platform olarak hizmet sağlayacak. PoC, sınır ötesi para akışlarına genel bir bakış sağlayacak ve merkezi bankaların kripto para ekosisteminde farklı yetki alanlarındaki göreceli ekonomik önemini değerlendirmeleri için bir veri akışı sağlayacak, bu durum ise ekip tarafında şöyle özetleniyor:

“Veriler, akışların yapısal olarak analiz edilmesine ve fiyat şoklarının, finansal piyasa gelişmelerinin ve ülke özelliklerinin kripto akışları üzerindeki etkisinin araştırılmasına olanak tanıyacak.”

Ekip ayrıca projede bir sonraki gelişme aşamasına geçmek için daha fazla veri kaynağını platforma dahil edeceklerini açıkladı. Özellikle Ethereum ekosistemine odaklanan ekip, DeFi protokollerinden verileri de platforma ekleyecek.