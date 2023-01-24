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Uçuk Tahminlere Yer Yok! 3 Uzman CNBC’ye Konuştu: İşte Bitcoin’deki En Olası Senaryo!

Bitcoin (BTC) 2023'e istikrarlı bir giriş yaparken, önde gelen 3 yönetici CNBC'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
16:25
24 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 2023’e istikrarlı bir giriş yaparken, önde gelen 3 yönetici CNBC’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘Çok Büyük Bir Kaos Ortaya Çıkmadıkça’

Yatırımcılar Fed‘in faiz oranlarını düşüreceğini umut ederken, Bitcoin de yükselişine devam etti. Coin Metrics’e göre, Bitcoin, Cumartesi günü 19 Ağustos’tan bu yana ilk kez 23.333 dolara ulaştıktan sonra Pazartesi günü kısa bir süre için 23.100 dolara geriledi. BTC, an itibariyle 22.882 dolardan işlem görüyor. Bitcoin Ocak ayının başından bu yana neredeyse % 40 artırdı. Ethereum (ETH) da Cumartesi günü 1.664,78 dolara kadar yükseldi. Lider altcoin, 7 Kasım 2022’den bu yana ilk kez 1.600 doları aştı. Fed ve diğer merkez bankaları, 2022’de faiz oranlarını yükseltmeye başlayarak hisse senetleri ve kripto para piyasasına büyük darbe vurdu. ABD’de enflasyonun düşme belirtileri göstermesiyle birlikte, bazı ekonomistler merkez bankalarının faiz artışlarını düşürmeye başlayacağından umutlu. Ekonomistler daha önce CNBC’ye Fed’in bu yıl en kısa sürede faiz indirimi yapabileceğini tahmin ettiklerini söylemişlerdi.

Kripto veri sitesi CryptoCompare CEO’su Charles Hayter, CNBC’ye e-postayla yaptığı açıklamalarda, Fed’in sıkılaştırmasının daha hafif olduğunu ve enflasyonun artık daha az risk teşkil ettiğini söyledi. Uzmana göre, küresel olarak faiz oran artışlarının düşürüleceğine dair inanç var. Fed’in faiz oranlarını şimdilik yüksek tutması muhtemel. Bununla birlikte, bankadaki bazı yetkililer son zamanlarda, ekonomik aktivitedeki yavaşlama konusunda temkinli davranarak, üç aylık oran artışlarının boyutunun düşürülmesi çağrısında bulundu. Kripto para borsası Luno’nun kurumsal gelişim ve uluslararası başkan yardımcısı Vijay Ayyar’a göre, Bitcoin’de dip seviye görüldü. Uzmana göre, çok büyük bir kaos ortaya çıkmadıkça Bitcoin kademeli olarak yükselmeye devam edebilir.

‘Genesis Krizi, Zaten Fiyata Yansıdı’

Bitcoin, FTX’in Kasım ayında iflas etmesinden sonra adeta felaketi yaşadı. Geçen hafta, New York merkezli kripto yatırım şirketi Genesis iflas başvurusunda bulundu. Kripto yatırım danışmanlığı şirketi Quantum Economics’in kurucusu ve CEO’su Mati Greenspan, CNBC’ye verdiği demeçte, Genesis krizinin bir süredir devam ettiğini ve muhtemelen çoktan fiyata yansıdığını iddia etti. Bitcoin, son zamanlardaki devasa yükselişine rağmen hala tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %67 aşağıda.

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