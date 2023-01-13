Twitter kripto topluluğunun en çok takip ettiği analistlerden birisi olan Rekt inanılmaz bir açıklamada bulunarak yatırımcıların iştahını kabarttı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) istatistiklerinin açıklanması Bitcoin (BTC) fiyatında çılgın bir dalgalanmaya yol açtı. TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından dakikalar içinde %2’lik küçük bir düşüşe tanık olduktan sonra ki bu düşüş daha sonrasında %6,5 olarak gerçekleşti BTC fiyatı bundan sonra gele altı saat içinde %6,7’lik önemli bir artış yaşadı.

Bitcoin Fiyatı Satış Sinyali Veriyor

Mevcut artış yükselişin yalnızca başlangıcı olsa da, yine de 19.248 dolar seviyesindeki büyük bir engelin üstesinden gelmesi gerekiyor. Yükseliş görünümü ancak boğalar bu direncin üstesinden gelebilirse korunabilir. Bunu yapamamak, gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek olan dik bir düzeltme ile sonuçlanabilir.

CryptoQuant tarafından edinilen bilgilere göre, Stablecoin Arz Oranı (SSR) 75’in üzerinde bir değer gösteriyor ve bu da tarihsel olarak satış için bir gösterge olduğunu kanıtladı. Stablecoin Arz Oranı (SSR) terimi, tüm stablecoin’lerin toplam piyasa değerinin Bitcoin’in piyasa değerine bölünmesiyle hesaplanan bir oranı ifade eder.

İki para biriminin ilgili piyasa değerlerini karşılaştırarak, Bitcoin ve stablecoin’in şu anda birbirlerine göre ne kadar güçlü olduğunu göstermekte. Öte yandan, SSR değeri 25’in altında çıktığında, satın alma için potansiyel bir giriş noktası olma eğiliminde olduğu görülmüştür.

Bir perspektife oturtmak gerekirse, yüksek bir değer, mevcut stablecoin arzının piyasadaki toplam Bitcoin değeriyle karşılaştırıldığında, muhtemelen düşük alım baskısı ve olası bir fiyat düşüşünün göstergesi olduğunu gösterir. Düşük rakamlar ise BTC’nin piyasa değerine kıyasla yüksek miktarda stablecoin arzı olduğunu gösterir ki bu da potansiyel bir alım baskısı ve olası bir fiyat artışı olabileceğini gösterir.

BTC’nin En İyi Satın Alma Fırsatı

Bu durum trendin tersine dönmesi anlamına gelmese ve Bitcoin 20.000 dolarlık psikolojik seviyeyi aşmaya doğru tırmanmaya devam etse de, önümüzdeki aylarda 40’ın altında bir SSR beklenebilir. Önde gelen bir kripto para alım satım uzmanı olan Rekt Capital’e göre, 20.000 doların altındaki her şey satın alınmaya değer olacak.

Halihazırda Bitcoin (BTC) fiyatı 19,253$’dan işlem görmekte. Bu, Bitcoin için hafta boyunca yaşanan %6,37’lik bir kazancın yanı sıra aynı zamanda bugün içinde yaşanan %1,50’lik bir artışı temsil ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.