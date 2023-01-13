Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Twitter’da Soluk Tutturan Analist Açıkladı: 20.000 Doların Altında Bitcoin Ucuz Bitcoin!

Twitter’da Soluk Tutturan Analist Açıkladı: 20.000 Doların Altında Bitcoin Ucuz Bitcoin!

Twitter kripto topluluğunun en çok takip ettiği analistlerden birisi olan Rekt inanılmaz bir açıklamada bulunarak yatırımcıların iştahını kabarttı.
21:40
13 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri’nin Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) istatistiklerinin açıklanması Bitcoin (BTC) fiyatında çılgın bir dalgalanmaya yol açtı. TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından dakikalar içinde %2’lik küçük bir düşüşe tanık olduktan sonra ki bu düşüş daha sonrasında %6,5 olarak gerçekleşti BTC fiyatı bundan sonra gele altı saat içinde %6,7’lik önemli bir artış yaşadı.

Bitcoin Fiyatı Satış Sinyali Veriyor

Mevcut artış yükselişin yalnızca başlangıcı olsa da, yine de 19.248 dolar seviyesindeki büyük bir engelin üstesinden gelmesi gerekiyor. Yükseliş görünümü ancak boğalar bu direncin üstesinden gelebilirse korunabilir. Bunu yapamamak, gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek olan dik bir düzeltme ile sonuçlanabilir.

CryptoQuant tarafından edinilen bilgilere göre, Stablecoin Arz Oranı (SSR) 75’in üzerinde bir değer gösteriyor ve bu da tarihsel olarak satış için bir gösterge olduğunu kanıtladı. Stablecoin Arz Oranı (SSR) terimi, tüm stablecoin’lerin toplam piyasa değerinin Bitcoin’in piyasa değerine bölünmesiyle hesaplanan bir oranı ifade eder.

İki para biriminin ilgili piyasa değerlerini karşılaştırarak, Bitcoin ve stablecoin’in şu anda birbirlerine göre ne kadar güçlü olduğunu göstermekte. Öte yandan, SSR değeri 25’in altında çıktığında, satın alma için potansiyel bir giriş noktası olma eğiliminde olduğu görülmüştür.

Bir perspektife oturtmak gerekirse, yüksek bir değer, mevcut stablecoin arzının piyasadaki toplam Bitcoin değeriyle karşılaştırıldığında, muhtemelen düşük alım baskısı ve olası bir fiyat düşüşünün göstergesi olduğunu gösterir. Düşük rakamlar ise BTC’nin piyasa değerine kıyasla yüksek miktarda stablecoin arzı olduğunu gösterir ki bu da potansiyel bir alım baskısı ve olası bir fiyat artışı olabileceğini gösterir.

BTC’nin En İyi Satın Alma Fırsatı

Bu durum trendin tersine dönmesi anlamına gelmese ve Bitcoin 20.000 dolarlık psikolojik seviyeyi aşmaya doğru tırmanmaya devam etse de, önümüzdeki aylarda 40’ın altında bir SSR beklenebilir. Önde gelen bir kripto para alım satım uzmanı olan Rekt Capital’e göre, 20.000 doların altındaki her şey satın alınmaya değer olacak.

Halihazırda Bitcoin (BTC) fiyatı 19,253$’dan işlem görmekte. Bu, Bitcoin için hafta boyunca yaşanan %6,37’lik bir kazancın yanı sıra aynı zamanda bugün içinde yaşanan %1,50’lik bir artışı temsil ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
2023 Kripto Para Beklentileri! Trezor CEO’su Konuştu!
2023 Kripto Para Beklentileri! Trezor CEO’su Konuştu!
Bitcoin’de Belirsizlik Devam Ediyor! 2 Analistten Önemli Uyarı Geldi: Henüz..!
Bitcoin’de Belirsizlik Devam Ediyor! 2 Analistten Önemli Uyarı Geldi: Henüz..!
Kafalar Karışık! 3 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Sırada Ne Var?
Kafalar Karışık! 3 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Sırada Ne Var?
Tünelin Sonundaki Işık Göründü! Uzmanlardan Kritik Bitcoin Açıklaması Geldi! İşte Ayrıntılar!
Tünelin Sonundaki Işık Göründü! Uzmanlardan Kritik Bitcoin Açıklaması Geldi! İşte Ayrıntılar!
Defalarca Kez Bilen Ünlü Analist Bu Altcoin’in Peşinde: Dibe Vurmuş Gibi Görünüyor
Defalarca Kez Bilen Ünlü Analist Bu Altcoin’in Peşinde: Dibe Vurmuş Gibi Görünüyor
Bitcoin’le Birlikte Onlar da Hareketlendi! En Düşüğü Yüzde 20 Yükseldi!
Bitcoin’le Birlikte Onlar da Hareketlendi! En Düşüğü Yüzde 20 Yükseldi!
Yatırımcılar Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO’dan Korkutan Bitcoin Yorumu: Kaçınılmaz!
Yatırımcılar Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO’dan Korkutan Bitcoin Yorumu: Kaçınılmaz!
Usta İsim “Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Önemli Bir An” Diyerek Duyurdu: Her An Gerçekleşebilir
Usta İsim “Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Önemli Bir An” Diyerek Duyurdu: Her An Gerçekleşebilir
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022