Ünlü milyarder Elon Musk, 23 Temmuz’da yaptığı paylaşımlarla büyük değişimin sinyallerini vermişti. Bu sinyallerin ardından platform üzerindeki hesabının kullanıcı adını ve profil fotoğrafını X yapan Twitter, web sitesindeki mavi kuşlu efsane logosunu kaldırarak X olarak değiştirdi.

Twitter’ın Mavi Kuşlu Logosunun Yerini X Aldı

Twitter‘ın sahibi ABD’li girişimci Elon Musk, dün attığı tweet’te “Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz” ifadeleriyle büyük değişim mesajı vermişti. Musk ayrıca “Bu gece yeterince iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın dünya çapında yayına girmesini sağlayacağız.” diyerek Twitter’ın logosunun ve isminin değişeceğini de duyurmuştu.

Twitter, bugün platform üzerindeki resmi hesabının kullanıcı adını ve profil resmini X ile değiştirmesinin ardından kısa bir süre sonra web sitesindeki mavi kuşlu efsane logosunu da X ile değiştirdi. Tüm bunlara ek olarak Twitter çalışanlarının platform üzerinde bulunan ortaklık rozetlerindeki mavi kuşlu eski Twitter simgesinin yerini yeni X simgesi aldı.

İsmi X Olan ya da İsminde X Geçen Altcoinler Uçuşa Geçti

Twitter’da yeni dönemin resmen başlamasıyla altcoin piyasasında “X” rüzgarı esmeye başladı. İsmi direkt X olan ya da isminde X geçen birçok altcoin’in sert şekilde yükseldiği görüldü. CoinGecko’da yer alan X (X) isimli küçük çaplı bir altcoin son 24 saatte yüzde 2 binin üzerinde yükselerek 0,00054 dolara kadar çıkarken, CoinMarketCap’de yer alan X (X) isimli başka bir altcoin’in fiyatı aynı zaman diliminde yüzde 90’ın üzerinde yükselerek 0,47 dolara kadar çıktı. Yine CoinMarketCap’de yer alan ve kısaltması X olan X Coin‘in de Twitter’daki değişimden etkilendiği görüldü. X Coin, son 24 saatte yüzde 200’ün üzerinde yükselerek 0,000016 dolara kadar çıktı.

Piyasa analistleri ve uzmanları, Twitter’daki büyük değişim rüzgarından faydalanmak isteyen kötü niyetli kişi veya kişilerin direkt X ismini kullanan ya da isminde X geçen birçok altcoin çıkarıp piyasaya sürebilecekleri ve bunların çoğunun dolandırıcılık amacı güttüğü konusunda yatırımcıları uyarıyorlar.