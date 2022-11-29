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Türklerin Umudu Kalmadı! Bitcoin 10.000 Dolara Düşer Mi?

Kripto paralar amansızca yükselirken yatırımcıların çoğu bunun sonsuza kadar devam edeceğini düşünür. Aynı şey benzer biçimde düşüşte de oluyor.
21:40
29 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto paralar zor bir Kasım ayını geride bırakmaya hazırlanıyor ancak henüz ayın finali gelmiş değil. Yarın büyük gün. FTX çöküşü ve BlockFi gibi iflasların gelmesiyle Bitcoin ve diğerleri önemli ölçüde satışlarla karşı karşıya kaldı. Madencilerin karlılığı düştü ve eski Bitcoin’leri tutan cüzdanlar canlanmaya başladı. İkinci bir panik dalgası gelir mi? Türk kripto para yatırımcıları geleceği nasıl görüyor?

Türklerin Umudu Kalmadı

Mayıs ayından bu yana hızlandırılmış bir çöküş yaşıyor ve aslında büyük düşüşler Fed’in ilk çeyrek sonunda faiz artışlarına başlamasıyla kendini göstermişti. Sadece aylar içinde kral kripto para %50 oranında düştü. Geçtiğimiz yıla göreyse kayıplar %70’i aştı. Geçtiğimiz yıl bugünlerde 1 yıl vadeli altcoin alarak yüksek kazançla satmayı uman yatırımcıların elinde %80’i aşan kayıplar kaldı. Türk yatırımcıların da piyasaya dair umutları azalmış görünüyor.

Dün başlattığımız ankete 1015 kişi katıldı ve %56,7’lik kesin Bitcoin fiyatının 10.000 dolara kadar düşmesini bekliyor. Globalde yapılan bazı anketlerde benzer oranlar 10.000 dolar seviyesinin altı için de görünüyor. Aylık RSI tarihi diplere indi ve birçok on-chain indikatör dip seviyelerde olduğumuzu söylüyor. Peki yatırımcılardaki devam eden korkunun sebebi ne? Bitcoin gerçekten 12.000 dolara kadar düşebilir mi?

Bitcoin 10.000 Dolara Düşer Mi?

Kral kripto para birimi 3 yıl üst üste yatırımcılarının kayıp yaşamasına izin vermedi. Yani bugün aldığınız Bitcoin’in 3 yıl sonra kazançla satma ihtimaliniz yüksek. En azından geçmiş veriler bize bunun olacağını söylüyor. Teknik analiz ve on-chain değerlendirmeleri tamamıyla geçmiş dönemdeki yatırımcı davranışlarına göre çalışır. Herhangi bir durumda yatırımcıların aldığı pozisyonların, girdikleri duygu durumlarının matematiğe dökülmesi gibi düşünebilirsiniz. Ancak bazı dönemlerde yatırımcılar geçmişten çok daha farklı kalıplarda hareket edebilirler. Örneğin geçmişte Bitcoin’in önceki boğa zirvelerinin biraz üzeri sonraki ayı sezonlarında dip olarak alınırdı. Ancak BTC 20.000 doların altına düştü ve bunu ihlal etti. Peki ama neden? Olağanüstü koşullar, olağanüstü sonuçlar doğurdu.

Artık kabul etmeliyiz ki Bitcoin ve kripto paralar ana akım haline geldi. Yani makro-ekonomik gelişmelerden fazlasıyla etkilenmeye devam edecek. Bitcoin enflasyona karşı güvenli liman olarak görülmüyor ve resesyon için de benzer bir durum yaşanacak gibi görünüyor.

Sonuç, bugünlerde kripto para piyasalarında biri size herhangi bir konuda imkansız diyorsa yanılma ihtimali yüksektir. 30.000 dolar, 20.000 ve hatta 18.000 dolar için kırılamaz güvenli bölgeler denildi. Ancak kırıldı. Ancak benim şahsi olarak kripto paralar var olduğu sürece değişmeyeceğini düşündüğüm bir sinyal var. O da ayrışan beklentiler ve düşüş heyecanıdır. Bugün birçok yatırımcı kripto paraların geleceğine inanıyor ancak daha fazla düşeceğini düşünüyor. Bitcoin 12.000 dolara düştüğünde eğer cesaretlerini toplarlarsa tüm paralarıyla güvendikleri kripto paraları alacaklar. Bu grup büyüyor 1000 kişinin yaklaşık 567’si daha fazla düşüş bekliyor.

Ancak kripto paralar kimseye bedava para dağıtmaz ve kitlelerin birlikte hareket ettiği senaryolar onların avlandığı tuzaklara dönüşebilir. 2020 yılı Mart ayına gidelim. Bitcoin 3.000 dolarlı seviyelere kadar inmiş. Yatırımcıların bir kısmı fiyatın 2.000 hatta 1.000 dolara düşebileceğini söylüyor. Ancak yanıldılar. Peki bu ayı sezonunda hangi seviye yanıltacak? 12.000 dolar ve altı mı? 10.000 dolar altı mı? Bitcoin 3.000 dolar seviyesine düştükten sonra Nisan 2020’de 9.000 dolara çıktı. Kabaca %300 arttı. Yine benzer bir hızlı toparlanma görür müyüz? Bitcoin 2020 yılında dibi gördükten sonra 12 tane aylık mumun 10 tanesini sert yükselişle yeşil kapattı. Yani umutların tükendiği yerde, birçok yatırımcı bitti derken Bitcoin geri döndü.

Eğer kripto paralar bambaşka bir sürece girmediyse korkunun sonu gelecek ve “düşüş heyecanıyla” alım fırsatları bekleyen yani bir nevi düşüş “FOMO”suna giren yatırımcılar üzülecek. Eğer kripto paraların geleceğine inanıyorsanız en iyi alım seviyesi sizin risk profilinize göre değişir, kendi fikirlerinizle hareket etmeniz en doğrusu olacaktır. En azından kayıplarınızdan veya kazanç elde edememenizden başkalarını sorumlu tutmazsınız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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