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Bitcoin (BTC) durgun fiyat hareketine son verirken, mevcut rallinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Fed, Geri Adım Atacak!

Bitcoin fiyatı dün üç ayın en yüksek seviyesi olan 19.104 doları gördü. Aralık 2022 Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) beklendiği gibi %6,5 olarak açıklanmasının ardından, kripto para piyasası ivme kazandı. BTC, an itibariye 18.890 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, bu süreçte yatırımcılar dikkatli olmalı. Mevcut rallinin bir boğa tuzağı mı yoksa gerçekten yeni bir boğa koşusunun başlangıcı mı olduğu henüz kesin değil. Aralık TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte odaklar, Fed’in bir sonraki FOMC toplantısının planlandığı 1 Şubat’a çevrildi. FEDWatch aracına göre, uzmanların tahminleri fazlasıyla olumlu. Yüzde 94 gibi büyük bir oran, Fed’in faiz artırım oranını düşürmeye devam etmesini ve yalnızca 25 baz puan eklemesini bekliyor.

Bu bağlamda, CNBC ve NBC News gazetecisi Carl Quintanilla, Fundstrat Global Advisors’ın yaptığı bir analize işaret ediyor. Uzman, iyimser bir tablo çiziyor. Uzmanlar, Fed’in enflasyon konusunda ‘görev tamamlandı’ diyebileceği sonucuna giderek daha hızlı varacağını düşünüyor. Fed’in “sözcüsü”, Wall Street Journal’ın baş ekonomi muhabiri Nick Timiraos bile dün çarpıcı bir tweet attı ve Aralık tüketici fiyat endeksinin muhtemelen Fed’in faiz artırımını çeyrek puana indirme rotasında tutacağını söyledi. Timiraos ayrıca, St. Louis Fed başkanı James Bullard’ın, iyimser açıklamalarını hatırlattı.

Dolar Endeksi Yakından Takip Edilmeli!

Bu süreçte muhtemelen en önemli gösterge ABD Doları Endeksi (DXY) olabilir. Bitcoin’in fiyat hareketlerinin DXY ile güçlü bir şekilde ters orantılı. DXY yükselirken, Bitcoin düşüş eğilimi gösteriyor. DXY düştüğünde ise BTC değer kazanıyor. Bitcoin dün güçlü kazançlar kaydederken DXY düşmeye devam etti. Bu açıdan Bitcoin gibi riskli varlıkların boğa tuzağına mı düştüğünü yoksa DXY’nin haftalık grafikte 101’in altına düşüp desteği dirence mi çevirdiğini zaman gösterecek. Evet ise, BTC‘nin toparlanma olasılığı daha yüksek. Altana Digital Currency Fund’ın CIO’su Alistair Milne de Bitcoin’in haftalık grafiğindeki bir başka önemli veri noktasına dikkat çekerek iyimser bir tablo paylaştı. Uzmana göre, Bitcoin yoluna devam edecek. Bu süreçte sektördeki krizlerin sona ermesi de önem teşkil ediyor.