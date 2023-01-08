Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönem geçirirken, son dönemde yayımlanan bir rapor BTC fiyatının kısa ve orta vadede hangi yöne gideceğini ortaya koyuyor.

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Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönem geçirirken, son dönemde yayımlanan bir rapor BTC fiyatının kısa ve orta vadede hangi yöne gideceğini ortaya koyuyor.

Bitcoin Magazine Raporu: ‘Henüz..!’

Uzmanlara göre, Bitcoin’de en göze çarpan sorunlar an itibariyle düşük işlem hacim ve düşük volatilite. Makroekonomik ortam ve piyasadaki FUD dalgası nedeniyle, yatırımcılar temkinli davranırken, yeni iflasların ortaya çıkacağına dair söylemler de piyasayı etkiliyor. Önde gelen platformlardan Bitcoin Magazine’deki uzmanalra göre, aktif adreslerin sayısı son birkaç aydır oldukça durgun. Bu kritik metrikteki 14 günlük hareketli ortalamaya dikkat çeken analistler, durumun ciddiyetini ortaya seriyor. Önceki boğa piyasası koşullarında, aktif adreslerdeki büyüme, oldukça belirginde. Glassnode’un güncel verilerine atıfta bulunan uzmanlara göre, genel olarak, ayı piyasalarının sona ermesi için yeni kullanıcılardaki ve zincir içi faaliyetlerdeki artış dahil olmak üzere birçok faktör önemli rol oynuyor. Ancak, bu süreçte bunların hiç birini henüz görmüyoruz.

Önceki Bitcoin ayı piyasası döngülerini inceleyen analistler önemli verilere dikkat çekiyor. Bitcoin, genellikle tüm zamanların en yüksek seviyelerinin %70 ila %90 oranında düşüyor. Satış ve tasfiye yoluyla fiyata dayalı bir kapitülasyon süreci meydana geliyor. Ayı piyasalarının bitmesi için piyasanın ayrıca arz ve talep dengesini yeniden oluşturması gerekiyor. Sonuç olarak, devam eden makroekonomik durum ve dinamikler göz önüne alındığında kısa ve orta vadede Bitcoin‘de düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Son Sözü, Fed Söyleeycek!

Bitcoin’de düşük volatilite devam ederken, uzmanlar geçmişte yaşanmış döngülere işaret ederek farklı açıklamalar yapıyor. Kripto para piyasası son üç hafta boyunca düşük volatilite nedeniyle yatay yönde hareket etmeye devam ederken, makro ekonomik ortam ve ABD’den gelen veriler yakından takip ediliyor. Açıklanan verilere göre, istihdam halen son derece güçlü ve işsizlik başvuruları beklenenin epey altında geldi. Fed daha ciddi adımlar atabilir, istihdam düşmezse Fed daha fazla faiz artışı yapmaktan çekinmeyecek. İşgücü piyasasındaki sıkılık devam ediyor ve bu da Federal Rezerv’in faiz oranlarını yükseltmesine yol açabilir. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in yeniden parlak günlerine dönebilmesi için Fed’in geri adım atması gerekiyor.