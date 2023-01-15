Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao da çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao da çarpıcı bir açıklama yaptı.

CZ, CNBC Analisti İle Dalga Geçti!

2022’de değerinin %65’ini kaybeden Bitcoin için birçok felaket senaryosu çizildi. Sektördeki krizleri de fırsata çeviren bazı ünlü politikacılar ve analistler, Bitcoin’e dair karamsar tablo çizmeye devam ediyorlar. Bu süreçte, yatırımcıları en sık uyaran isimlerin başında CNBC‘nin önde gelen analistlerinden Jim Cramer geliyor CZ, yaptığı son açıklamasında Cramer ile dalga geçti. Bitcoin, yeniden 21.000 doları geçerken, Binance CEO’su CNBC analistinin kripto paralar hakkındaki karamsar tahmininin yanlış çıkması üzerine dün Twitter’da Cramer ile alay etti. Zhao alaycı bir şekilde analiste, korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) mesajları yaymaya “lütfen devam edin” dedi.

Bitcoin‘in bu ay 17.000 dolarlık fiyat noktasını kırdığı gün Cramer, kripto yatırıcılarına bunun piyasadan çıkmak için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi. FTX krizi nedeniyle, Bitcoin geçen Kasım ayında 21.000 dolardan iki yılın en düşük seviyesi olan 15.883 dolara düştü. Piyasa izleme platformu CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, Bitcoin dün yaklaşık dokuz hafta sonra ilk kez 21.000 doları geçmeyi başardı. Kripto para piyasası 2022’de devasa düşüşler yaşarken, Jim Cramer felaket tellallığı yapmaya devam etti. Geçen ay CNBC’deki programlarından birinde Bitcoin’in patlamaya hazır bir balon olduğunu iddia etmişti. Kripto para piyasasının değeri, 2022’yi 790 milyar doların altında kapattıktan sonra tekrar 1 trilyon doları aşmayı başardı.

Cramer ve FUD Geleneği!

CNBC’nin ‘Mad Money’ isimli programının sunucusu Jim Cramer, kripto paraların 2023’te de düşmeye devam edeceğini iddia ederek yatırımcıları uyamıştı. Cramer, ABD’nin önde gelen finans haberleri sitesi Thestreet.com’u kuran eski bir hedge fon yöneticisidir. FTX krizinin ardından kripto paralara yönelik baskı artarken, Federal Rezerv, Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) ve Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) gibi kurumlardan endişe veren açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD’de yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Cramer geçen hafta CNBC‘de önemli iddialarda bulunmuştu. Uzmana göre, SEC kolları sıvadı ve birçok projeyi ve şirketi hedef alacak. SEC, yönetmelikle uyumlu olmayan kripto firmalarının hepsine kök söktürecek.