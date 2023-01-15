Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Tüm Sektör Bunu Konuşuyor! Binance CEO’sundan Kritik Bitcoin Yorumu!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao da çarpıcı bir açıklama yaptı.
22:00
15 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao da çarpıcı bir açıklama yaptı.

CZ, CNBC Analisti İle Dalga Geçti!

2022’de değerinin %65’ini kaybeden Bitcoin için birçok felaket senaryosu çizildi. Sektördeki krizleri de fırsata çeviren bazı ünlü politikacılar ve analistler, Bitcoin’e dair karamsar tablo çizmeye devam ediyorlar. Bu süreçte, yatırımcıları en sık uyaran isimlerin başında CNBC‘nin önde gelen analistlerinden Jim Cramer geliyor CZ, yaptığı son açıklamasında Cramer ile dalga geçti. Bitcoin, yeniden 21.000 doları geçerken, Binance CEO’su CNBC analistinin kripto paralar hakkındaki karamsar tahmininin yanlış çıkması üzerine dün Twitter’da Cramer ile alay etti. Zhao alaycı bir şekilde analiste, korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) mesajları yaymaya “lütfen devam edin” dedi.

Bitcoin‘in bu ay 17.000 dolarlık fiyat noktasını kırdığı gün Cramer, kripto yatırıcılarına bunun piyasadan çıkmak için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi. FTX krizi nedeniyle, Bitcoin  geçen Kasım ayında 21.000 dolardan iki yılın en düşük seviyesi olan 15.883 dolara düştü. Piyasa izleme platformu CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, Bitcoin dün yaklaşık dokuz hafta sonra ilk kez 21.000 doları geçmeyi başardı. Kripto para piyasası 2022’de devasa düşüşler yaşarken, Jim Cramer felaket tellallığı yapmaya devam etti. Geçen ay CNBC’deki programlarından birinde Bitcoin’in patlamaya hazır bir balon olduğunu iddia etmişti. Kripto para piyasasının değeri, 2022’yi 790 milyar doların altında kapattıktan sonra tekrar 1 trilyon doları aşmayı başardı.

Cramer ve FUD Geleneği!

CNBC’nin ‘Mad Money’ isimli programının sunucusu Jim Cramer, kripto paraların 2023’te de düşmeye devam edeceğini iddia ederek yatırımcıları uyamıştı. Cramer, ABD’nin önde gelen finans haberleri sitesi Thestreet.com’u kuran eski bir hedge fon yöneticisidir. FTX krizinin ardından kripto paralara yönelik baskı artarken, Federal Rezerv, Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) ve Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) gibi kurumlardan endişe veren açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD’de yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Cramer geçen hafta CNBC‘de önemli iddialarda bulunmuştu. Uzmana göre, SEC kolları sıvadı ve birçok projeyi ve şirketi hedef alacak. SEC, yönetmelikle uyumlu olmayan kripto firmalarının hepsine kök söktürecek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Geleceği Keşfetmek: Bitcoin Fiyatı İçin Dikkatle Takip Edilmesi Gereken 7 Gösterge!
Geleceği Keşfetmek: Bitcoin Fiyatı İçin Dikkatle Takip Edilmesi Gereken 7 Gösterge!
Tecrübeli Analistten Büyük Müjde! ‘Bitcoin’de Boğa Döngüsü Resmen Başlayacak’ Gözler Bu Kritik Seviyede!
Tecrübeli Analistten Büyük Müjde! ‘Bitcoin’de Boğa Döngüsü Resmen Başlayacak’ Gözler Bu Kritik Seviyede!
Tahminleri Tutan Analist Bitcoin’de Noktayı Koydu: Bu Seviye Geliyor!
Tahminleri Tutan Analist Bitcoin’de Noktayı Koydu: Bu Seviye Geliyor!
Uzun Lafın Kısası! 3 Uzman Forbes’a Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryolara Hazır Olun!
Uzun Lafın Kısası! 3 Uzman Forbes’a Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryolara Hazır Olun!
Henüz Erken! Dünyaca Ünlü CEO’dan Kritik Bitcoin Uyarısı: Hazır Olun!
Henüz Erken! Dünyaca Ünlü CEO’dan Kritik Bitcoin Uyarısı: Hazır Olun!
Nefesler Tutuldu! Çöküşleri Bilen Analist Bitcoin’de Yeni Zirve İçin Tarih Verdi! Veriler Konuşacak!
Nefesler Tutuldu! Çöküşleri Bilen Analist Bitcoin’de Yeni Zirve İçin Tarih Verdi! Veriler Konuşacak!
Bitcoin’de İlk Uyarı Geldi! Analitik Şirketinden Bilimsel Rapor! Geçmişte Yaşandı: Bunu Bekliyoruz!
Bitcoin’de İlk Uyarı Geldi! Analitik Şirketinden Bilimsel Rapor! Geçmişte Yaşandı: Bunu Bekliyoruz!
Abartıya Yer Yok! Kriz Kahini Bitcoin ve Ethereum’da Son Noktayı Koydu: Sıradaki Senaryo..!
Abartıya Yer Yok! Kriz Kahini Bitcoin ve Ethereum’da Son Noktayı Koydu: Sıradaki Senaryo..!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022