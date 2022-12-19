Kripto para piyasasının geneli, ABD'den gelen olumlu enflasyon ve TÜFE verilerinden bir rahatlama rallisi bulduktan sonra satış baskısıyla karşı karşıya. Yatırımcılar gözünü Bitcoin (BTC) ve bu 4 altcoin'e çevirmiş durumda.

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Kripto para piyasasının geneli ABD’den gelen olumlu enflasyon ve TÜFE verilerinden bir rahatlama rallisi bulduktan sonra satış baskısıyla karşı karşıya. Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki son fiyat düzeltmesi yatırımcıların yeni bir ralliyi tetikleyecek olası bir dip noktası için beklemeye geçmelerine neden oldu. Bununla birlikte, makroekonomik haberlerin etkisinin azalmasıyla piyasanın mevcut durumu için belirleyici bir yükseliş tetikleyicisi olmadığını belirtmek gerekiyor. Nitekim, son günlerde aşağı ve yukarı yönde karışık fiyat hareketleri yapan birkaç kripto paranın ilgi görmeye devam ettiği görülüyor. Sizin için bu hafta boyunca yakından takip edilmesi gereken kripto paraları derledik.

Toncoin (TON)

Kripto para piyasasındaki son rahatlama rallisinin yanı sıra TON, yeşil bölgede işlem görerek dikkatleri üzerine çeken kripto paralar arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle, mesajlaşma platformu Telegram tarafından desteklenen Toncoin’in olumlu ağ geliştirme ve benimseme haberlerinden faydalandığı görülüyor.

Son ralli, kripto para borsası gate.io’nun vadeli işlem ticareti için TON/USDT çiftini listeleyeceğini duyurmasından ve kripto para cüzdanı SafePal’ın altcoin için destek vermeye başlamasının ardından ortaya çıktı. Ayrıca, Telegram’ın kullanıcıların Toncoin aracılığıyla Blockchain tabanlı kimlik satın alabileceğini duyurması da altcoin’deki yükselişi destekledi. Yeni özellik, kullanıcıların bir SIM kart sahibi olmaları şartını ortadan kaldırıyor olması bakımından oldukça önemli olarak kabul ediliyor. Ayrıca, kripto para borsası FTX’in çökerek iflas etmesinin ardından Telegram bir kripto para borsası kurma planını açıklaması da TON’daki hareketliliği destekledi. Planın gerçekleşmesi halinde, TON’un platform altında daha fazla kullanım alanı bulması bekleniyor.

TON, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 2,09 düşüşle 2,68 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in son 30 günde yüzde 50’nin üzerinde yükseldiği görülüyor. Etkileyici yükselişi nedeniyle TON, piyasa genelindeki düşüşe rağmen en güçlü kripto paralar arasında yer alıyor.

XDC Network (XDC)

XDC Network, son haftalarda XDC token’ına daha fazla kullanıcının erişimini sağlayacak gibi görünen benimseme ve geliştirme haberleriyle desteklenen bir yükseliş kaydetti. Örneğin, XDC esneklik gösterirken, ağ STATIS’in Euro’ya 1:1 oranında endekslenmiş olan stablecoin’ini platformuna yerleştirdi. Aynı zamanda ağ, gate.io ve KuCoin borsalarında 12 haftalık bir likidite madenciliği kampanyasına dahil oldu. Yatırımcılar, XDC Network’ü çevreleyen sürekli iyileştirmeler ve farklı güncellemelerin token için yükselişin tetikleyicisi olmaya devam edeceğine inanıyor.

XDC, şu anda son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde yükselişle 0,02468 dolardan el değiştiriyor ve son 7 günde yüzde 15’in üzerinde değer kazandığı görülüyor.

OKB Coin (OKB)

OKB, OKB Blockchain’inin ve kripto para borsası OKX’in hizmet token’ıdır. Token’a sahip olmak, kripto para borsasındaki işlem ücretlerinde indirim ve pasif kazanç sağlama gibi çeşitli fırsatlar sunuyor. Ayrıca, OKX’in hizmet token’ının arzının bir kısmını her yaktığında OKB sahiplerini ödüllendiriyor olması da altcoin için teşvik edici oluyor.

OKB’nin OKX’de yeni kripto paraların listelenmesi gibi gelişmelerden de olumlu yönde etkilendiği görülüyor. Örneğin OKX, yakın zaman önce popüler köpek temalı kripto para Floki’yi (FLOKI) listelendiğini duyurdu. Token, ayrıca Tesla CEO’su Elon Musk’ın OKX’in Twitter’daki resmi hesabını takip etmeye başlamasının ardından ekstra bir itici güç buldu.

Genel olarak, OKB’nin ortaya çıkışından bu yana, varlık dinamik fiyat hareketleriyle başarılı bir seyir izledi ve ortalama fiyatı piyasa genelindeki çöküşe rağmen güç gösteriyor.

OKB Coin, şu anda son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 21,58 dolardan işlem görürken, altcoin’in son 30 günde yüzde 6’ya yakın değer kazandığı görülüyor.

XRP (XRP)

Blockchain şirketi Ripple‘ın yerel varlığı XRP, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden yasal savaşının ortasında kripto para endüstrisinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle, XRP son günlerde kripto para piyasasının genelindeki düşüşten beklendiği kadar sert şekilde etkilenmemiş gibi görünerek güçlü durmaya devam ediyor. XRP’in son dönemde yukarı yönde yaptığı fiyat hareketleri esas olarak Ripple’ın devam eden davadaki küçük kazanımlarıyla bağlantılıydı. Şu anda her iki taraf da mahkemeye son sunumlarını yaptı ve nihai karar için beklemeye geçti.

Bu yazının hazırlandığı sırada XRP, son 24 saatte yüzde 2,81 düşüşle 0,3425 dolardan işlem görüyor. Her ne kadar XRP güçlü bir görüntü veriyor olsa da son dönemdeki kazanımlarını koruyamamasının ardından kripto para piyasasındaki düşüşten pek de etkilenmiş durumda. Mahkemeden XRP’nin lehine çıkabilecek bir karar altcoin’in fiyatında rallinin fitilini ateşleyebileceği öngörülüyor.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, ABD’den gelen olumlu enflasyon verilerinin en büyük faydalanıcıları arasında yer aldı ve piyasa değerine göre en büyük kripto para bir noktada 18 bin dolar seviyesini geçmeyi başardı, Bu durum aynı zamanda en büyük kripto para için beş haftanın en yüksek seviyesi olarak ortaya çıktı. Bununla birlikte, ayılar şu anda Bitcoin boğalarını alt etmiş durumda ve varlık 17 bin doların altında daha fazla düzeltmeyle karşı karşıya.

Kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, makroekonomik gelişmelerin ardından BTC‘nin geçici bir ralliyle karşılaşmasının muhtemel olduğu üzerinde duruyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi 50 baz puan artırmasının ardından bir rahatlama rallisi beklediğine ilişkin görüşünü yineledi. Yine de Bitcoin’in kripto para borsası FTX’in çöküşünden kaynaklanan serpinti gibi diğer faktörlerden hala etkileniyor gibi görünüyor.

Poppe, aynı zamanda, 18 Aralık’ta yayınlanan bir YouTube videosunda Bitcoin‘in yeniden yükselişe geçmeden önce kilit direnç seviyesi olan, yaklaşık 18 bin 400 doları geçmesini gerektiğine, bu seviyenin geçilmesinin tabloyu olumlu yönde değiştireceğine inanıyor.