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Tron’un kurucusu Justin Sun merkezi Olmayan USD’nin (USDD), Terra’nın başarısız olan stablecoin’i UST’den farklarını açıkladı.

USDD’nin Avantajları

CoinGecko ile yaptığı yeni bir röportajda Justin Sun, Tron’un algoritmik stablecoin’i USDD’nin piyasadaki sabitlenmiş her kripto para biriminin en iyi yönlerini kullanan bir proje olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

USDD’nin DAI, UST ve diğer stablecoin’lerin hibrit bir modeli olduğunu söyleyebilirim. USDD hazırlık aşamasındayken merkeziyetsiz stablecoin piyasalarındaki tüm algoritmaları inceledik. Daha sonra buradaki tüm stablecoin’lerden faydalanarak piyasadaki yatırımcılar için daha iyi seçimler yaptık. Ayrıca Ethereum ve Bitcoin blok zincirinin dezavantajı olarak bir yerel stabilcoinleri olmadığını görüyorum.

Bununla birlikte Ethereum Blockchain’i üzerine kurulu Maker Protokolü’nün stablecoin’i olan DAI’yi ele alan uzman isim röportajında şunları söyledi:

Temelde DAI’nin Ethereum ağı üzerinde bulunan merkezi olmayan bir stablecoin olduğunu düşünüyorum. Ancak unutmayın DAI Blockchain tabanlı değildir. DAI Maker üzerinde geliştirilmiştir. DAI’yi üretmek için Ethereum’u teminat olarak kullansanız bile, yönetişim yapısı olarak ETH’yi kullanmıyor. Yapı için MKR kullanıyor, bu da Maker’ın sadece Ethereum üzerinde akıllı sözleşmeler oluşturduğu anlamına geliyor. Yani Ethereum, Blockchain tabanlı bir stablecoin değil. Ayrıca stablecoin’lerin kripto para endüstrisinin temeli olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden her şeyden önce Blockchain tabanlı bir stabilcoin’e ihtiyacımız var.

UST’nin Başarısızlık Nedeni

DAI’nin ardından çöküşü ile kripto para piyasalarında oldukça ses getiren UST stablecoin’ini inceleyen Justin Sun açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

LUNA, Blockchain tabanlı bir stablecoin. Yani LUNA, Blockchain’in bir simgesidir ve UST’yi üretmek için LUNA’yı kullanabilirsiniz. Ancak LUNA ve UST’nin başlıca sorunu, yalnızca bir korelasyona sahip olmalarıdır. Yani temelde tüm UST’ler %100 LUNA’ya dayanıyor ve bu durum yaşanacak tüm olumsuzlarda stablecoin’inde zarar görmesine neden olduğunu düşünüyorum…

Yazı kaleme alındığında USDD’nin 747 milyon dolarlık bir piyasa değeri mevcut. Ayrıca stablecoin geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde kısa bir süreliğine sabit fiyatını kaybetti. Ancak o zamandan beri 1 dolardan istikrarlı bir şekilde işlem görüyor.