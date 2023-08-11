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  •   Timothy Peterson: Bitcoin (BTC) Son Fırsatı Yakında Sunacak! Kriptoda İddialı Tahmin!

Timothy Peterson: Bitcoin (BTC) Son Fırsatı Yakında Sunacak! Kriptoda İddialı Tahmin!

Özet

  • - Timothy Peterson Eylül ayı sonuna kadar BTC fiyatının 25.000 dolar altına düşebileceğini söylüyor.
  • - Analistin tahmini gerçek olursa BTC ve altcoinlerde ciddi fırsat bölgelere düşüş olabilir.
  • - PlanB takma isimli analist ise 2 yıl içinde parabolik rallinin yaşanacağını tahmin ediyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
03:00
11 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Ünlü analist Timothy Peterson kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran bazı açıklamalarda bulundu. BTC fiyatı halen dar aralıkta işlem görmeye devam ediyor ve enflasyon verisi bile onu yerinden kımıldatamadı. Altı ayın en düşük volatilite döneminden geçerken kripto para yatırımcıları yakında büyük bir fiyat hareketi görebilir.

Bitcoin Nereden Alınır?

Birçok yatırımcı uzun vadeli hedefleri için Kasım ortasında fiyatın 12.000 dolara kadar düşmesini bekledi. Ancak buradan alamadı. Timothy Peterson isimli analist ise yatırımcılar Bitcoin alabilecekleri son fırsatın yaklaştığını müjdeledi.

Analiste göre cazip bir fiyattan Bitcoin (BTC) satın almak için son şans 2023 sonbaharında yatırımcıların ayağına gelecek. Kripto piyasası yaklaşık iki yıldır düşüş eğiliminde olduğundan, yeni bir boğa rallisi başlamadan önce Bitcoin satın almak için en iyi fiyatın ne olacağı konusunda spekülasyonlar var.

Eylül ayı Bitcoin için genelde düşüş dönemi oluyor.

Cane Island Alternative Advisors yatırım yöneticisi Timothy Peterson, Bitcoin’in Eylül 2023’ün sonundan önce 25.000 doların altına düşebileceğini söylüyor.

BTC İçin Kripto Yorumcusu Tahmin

Peterson bu yıl bitmeden büyük bir fırsat dönemi olacağına inanıyor. Eğer haklı çıkarsa yatırımcılar altcoinlerde de büyük bir alım fırsatı yakalayabilir. Üstelik birçok altcoin tarihi dip seviyelerinden yeterince uzaklaşmamışken bu heyecan verici olabilir.

“Bitcoin’in Eylül sonundan önce 25.000 doların altına düşebileceğine inanıyorum. Bu, bir sonraki büyük boğa koşusu döngüsü başlamadan önceki son büyük düşüş olacaktır.”

Bitcoin analisti ayrıca, kripto para biriminin 2026 baharında 100.000 dolar seviyesini aşabileceğine dair bir tahminde de bulundu. Analiste göre altı haneli fiyata ulaşabilmesi için Bitcoin fiyatının bin günden az vakti kaldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonunu (ETF) onaylarsa altı haneli fiyat hareketine yol açabilecek boğa koşusu için bir katalizör olabilir. Bu arada, Hollandalı Bitcoin analisti PlanB önümüzdeki iki yıl için boğa koşusunu öngören bir gösterge paylaştı. Ancak analistlerin gelecekten haber vermesi mümkün değil. Yani tüm bu tahminlerin başarısız olma ihtimali de yüksek. O halde yatırımcılar mutlaka kendi araştırmalarını yaparak yatırım stratejilerini oluşturmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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