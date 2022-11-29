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Ticaret Uzmanına Göre Altın Parlarken, Bitcoin’de O Seviye Gelecek!

Tecrübeli ticaret uzmanı Gareth Soloway'e göre değerli metal altın parlarken en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) daha da düşebileceğini söyledi.
12:30
29 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasındaki çoğu varlık FTX’in çöküşünün artçı etkileriyle mücadele etmeye devam ederken, Bitcoin (BTC) ısrarla 16 bin 600 dolardaki kritik direncin altında kalmaya devam ediyor. Tecrübeli ticaret uzmanı Gareth Soloway’e göre değerli metal altın parlarken en büyük kripto para daha da düşebilir.

Bitcoin O Seviyeye Gidiyor

InTheMoneyStocks’un baş piyasa stratejisti Gareth Soloway, 26 Kasım’da Small Caps’ten Kerry Stevenson’a verdiği röportajda Bitcoin’in 2023’te 9 bin dolara kadar düşebileceğini ancak piyasa değerine göre en büyük kripto paranın uzun vadeli performansı konusunda endişeli olmadığını söyledi.

Lehman Brothers’ın çöküşünden sonra S&P500’ün gösterdiği performansa dikkat çeken ve çöküşü takip eden 5-6 ay içinde borsanın yaklaşık yüzde 40-45 oranında düştüğünü hatırlatan Soloway, FTX’in çöküşünü takip eden aylarda Bitcoin’in 9 bin dolara kadar düşebileceğini hesaplamak için aynı formülü kullanıyor. Bununla birlikte, daha uzun vadede BTC tutmak istediğini itiraf eden ticaret uzmanı, bu yüzden daha fazla ‘hodl’ modunda olacağını “Yani buraya geldiğimizde, uzun vadede elimde tutmayı umduğum miktarın altıda biri olarak düşündüğüm miktarı almış olacağım.” sözleriyle açıklıyor. Soloway, neden bu şekilde hareket edeceğini ise şu sözlerle açıkladı:

Eğer yanılıyorsam, burada Bitcoin’siz kalmak istemiyorum. Bu yüzden burada biraz satın almaya istekliyim […] ve buradaki fikir şu; tam pozisyonuma dolar maliyeti ortalaması ile ekleme yaparak ticaret yapma fırsatını kaçırma riskini azaltırken, aynı zamanda 9 bin dolara giderse riski de azaltmış olacağım.

Piyasa stratejistine göre bu strateji “riski ayarlamanın ve süreci idare etmenin bir yolu” ve çoğu insan için şu anda pozisyon almak gerçekten akıllıca bir yatırım kararı.

Kripto Paralardaki Belirsizliğine Karşı Altın Seçeneği

Soloway, Bitcoin’in daha da düşebileceğine inanmasına rağmen, bin 728 dolar civarında “zaten harika bir hareket yapan” ve bu seviyeyi kıran değerli metal altında önemli bir yükseliş bekliyor:

Bin 728 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor olmamıza bayılıyorum. Bu devam ettiği sürece, yakın vadede ve uzun vadede altında yükseliş bekliyor. Tüm yıl boyunca altını sevdim. S&P ile Bitcoin arasında en iyi performans gösteren varlık olacağını söylemiştim ve 2022’de de öyle oldu.

Aynı şeyin 2023’te de olacağına inanan Soloway “Ancak şu anda Bitcoin‘de durum biraz daha karışık çünkü Bitcoin dip seviyeye indiğinde bunu düşünmek biraz daha zorlaşıyor. Eğer 2023’ün Haziran ya da Mayıs ayında dibe vuracak olursa, Aralık ayında nerede olur? Bu yüzden biraz daha zor ama ben yine de şu anda kripto paralarda belirsizlik varken altının seçeceğini tercih ederdim.” eklemesini yaptı.

Şu anda altının kısa vadedeki olağanüstü performansı, ekonominin zayıflamasına bunun sonucunda ABD dolarının zarar görmeye başlamasıyla Federal Reserv’in (Fed) faiz artışlarını azaltma olasılığı gibi makro faktörlere borçlu.

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