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Tesla Yeniden Bitcoin mi Aldı? İşte Şok Eden Rapor ve Uzman Görüşü!

Bitcoin (BTC) uzun zamandır mucize beklerken, önemli bir gelişmeye dikkat çeken CryptoQuant analisti kafalarda soru işareti bıraktı. 
16:15
19 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun zamandır mucize beklerken, önemli bir gelişmeye dikkat çeken CryptoQuant analisti kafalarda soru işareti bıraktı.

Coinbase Pro’da Bir Şeyler Oluyor: İlginç Benzerlik!

Güncel verilere göre, Coinbase Pro’dan satın alınan Bitcoin miktarı Tesla tarafından 2022’nin ikinci çeyreğinde satılan Bitcoin miktarı ile neredeyse aynı. Haber platformu Crypto Basic dün, Coinbase Pro’dan yaklaşık 940 milyon dolar değerinde 48 bin BTC’nin taşındığını bildirdi. Bugün bir tweet’te, bu gelişmeye dikkat çeken CryptoQuant analisti Maartun,  Tesla’nın yeniden Bitcoin almış olabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi. Maartun tarafından vurgulandığı gibi, Tesla Temmuz ayında 2022’nin ikinci çeyreğinde 936 milyon dolar değerinde Bitcoin sattığını bildirmişti. Bu rakam, dün Coinbase Pro’dan taşındığı bildirilen Bitcoin değerine çok benziyor. Durum ne olursa olsun, Tesla bugün kazanç raporunu yayınlayacak. Belki de kripto para sektöründe umutlar yeniden filizlenebilir.

Özellikle, firmanın Temmuz ayında Bitcoin varlıklarının yaklaşık %75’ini sattığının açıklanmasının ardından Tesla CEO’u Elon Musk, şirketin gelecekte daha fazla BTC satın alacağını ima etmişti. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju tarafından vurgulandığı gibi, BTC’nin yeni başarılara imza atması için kurumsal yatırım büyük önem teşkil ediyor. Young Ju, Ekim ayının başlarında, Coinbase’in kurumsal müşterileri tarafından  tercih edilen aygın bir platform  olduğunu belirtti.

Bitcoin Fiyatını Etileyebilir!

Elon Musk’ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak’ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını ve yakında BTC ile ödeme kabul edebileceğini duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra Bitcoin’in değeri yüzde 14 artarak yeni bir rekor kırdı ve 43,968 dolara çıkmıştı. Musk, daha sonra enerji tüketimi ve çevresel faktörler nedeniyle geri adım atmıştı.

Coinbase’in kurumsal kolunun The, dün yapılan satışı teyit etti. Maartun’un  spekülasyonunun doğru olduğu kanıtlanırsa, BTC için büyük bir yükseliş ivmesine yol açabilir.  Tesla’nın geçen yıl Bitcoin alımının ortaya çıkması, Bitcoin‘i 44 bin doların üzerinde yeni zirvelere gönderdi. Bunun Coinbase tarafından varlıkların dahili bir hareketi olmadığına dair hala bir kesinlik olmadığını belirtmekte fayda var. Yine de analistler, verilerin daha çok kurumsal bir satın almaya işaret ettiğine inanıyor.

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