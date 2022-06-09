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Terra’ya Bir Darbe de ABD’den! Bu İddialar Çok Konuşulacak!

Terra (LUNA) krizinin yankıları küresel çapta devam ediyor. Şirket yaşanan çöküşün etkilerini henüz atlatamamışken, ABD'de önemli bir gelişme meydana geldi.
19:15
9 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Terra (LUNA) krizinin yankıları küresel çapta devam ediyor. Şirket yaşanan çöküşün etkilerini henüz atlatamamışken, ABD’de önemli bir gelişme meydana geldi.

ABD’den Kritik Karar: Kaçış Yok!

ABD’de bir mahkeme, Terra’nın (LUNA) kurucusu Do Kwon ve Terraform Labs’a (TFL), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) soruşturmasına uyma talimatı verdi. Ancak SEC tarafından açılan soruşturma, Terra’da son zamanlardaki çöküşü ilgili değil. Binance’e karşı açılan  yeni soruşturma ve Ripple’a karşı uzun süredir devam eden davada olduğu gibi, SEC, Terra‘nın tokenlerinin yasadışı menkul kıymetler olup olmadığını araştırıyor. Yatırımcıların 30 milyar dolarının buhar olmasına neden olan Terra krizi, SEC’den tepki almıştı. Ancak kurum şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir işlem başlatmadı.  Güney Koreli yetkililer, Terra’ıin zimmete para geçirme iddialarını araştırıyorlar. Ülke ayrıca Terra krizinin ardından kripto yasalarını sertleştirmeyi planlıyor.
Hukuk şirketi Law360 tarafından hazırlanan bir rapora göre, SEC soruşturması, Kwon ve şirketine tebligat yolladığı Eylül 2021’e kadar uzanıyor. Bu hafta bir mahkeme, Kwon’un ABD’de müşterileri olduğu düşünüldüğünde Terra’nın  Güney Kore merkezli bir şirket  olduğu gerekçesiyle soruşturmadan kaçamayacağına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Kwon’un SEC’in kendisine bir tebligat gönderme yetkisi olmadığı yönündeki iddialarını da reddetti. SEC, özellikle hisse senetlerinin fiyatına doğrudan bağlı token alım satımına izin veren Terra Mirror Protocol’u araştırıyor. Geçen ay programdan 92 milyon dolar çekildikten sonra Mirror, kullanılamaz hale geldi. Kwon ve şirketi, Terra‘nın çöküşünden sonra ciddi bir incelemeye tabi tutuldu ve birden fazla rapor, şirket kurucusu ve ortağına karşı yasal işlem yapmayı planladığını öne sürdü.

Muhbirin İddiaları, Ses Getirecek Cinsten!

Son zamanlarda iddiaları ile gündemden düşmeyen ”Fatman” isimli muhbir, yine ortalığı sarsacak yeni bilgiler paylaştı. Muhbire göre, SEC Terra çalışanlarını sorguluyor. Henüz teyid edilemeyen rapora göre, Terra‘nın çöküşünden önce CEO Kwon ve bazı yöneticiler her ay 80 milyon dolar değerinde kripto parayı başka cüzdanlara göndediler. Yöneticilerin, başka ülkelerdeki banka hesaplarına işlemler yaparak kara para akladıkları iddia edildi.
Terra’ya karşı daha fazla dolandırıcılık ve hırsızlık iddialarının ortaya çıkmasıyla birlikte, blok zincirinin yakın zamanda yeniden başlatılması büyük ölçüde başarısız oldu. Yeniden piyasaya sürülen LUNA  fiyatı sert  düştü. Altcoin, Mayıs sonundaki bir airdroptan bu yana %80’in üzerine düştü. Token son 24 saatte %22 değer kaybetti ve 2.83 dolardan işlem görüyor.

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