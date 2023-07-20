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  •   Terra ve Do Kwon SEC Davasını Reddetmek İçin XRP Kararını Emsal Aldı

Terra ve Do Kwon SEC Davasını Reddetmek İçin XRP Kararını Emsal Aldı

Özet

  • Terraform Labs (TFL) ve eski CEO'su Do Kwon, XRP davasında Yargıç Torres'in kararını kullanarak açtığı davayı reddetmek istiyor.
  • Güney Kore mahkemesi tarafından LUNA'nın menkul kıymet olmadığına karar verdi.
  • LUNA fiyatı ise bu gelişmelerle bir hafta %10 yükselerek dikkat çekti.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:45
20 Temmuz 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Terraform Labs (TFL) ve eski CEO’su Do Kwon, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) XRP davasında Yargıç Torres’in kararını kullanarak açtığı davayı reddetmek istiyor. Daha önce SEC’in yargı yetkisine sahip olmadığı gerekçe gösterilerek LUNC ve UST’nin (USTC) sözleşme kapsamında menkul kıymetler olmadığı savunulmuştu.

SEC Davasını Reddetmek İçin Yargıç Torres’in Kararı Kullanılacak

Terraform Labs (TFL) ve kurucu ortağı Do Kwon’un avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı davanın reddi yönündeki önergeyi desteklemek için ek bir yetki başvurusunda bulundu. Yargıç Jed Rakoff, hem sanıklara hem de davacıya davanın reddine ilişkin ek belge sunma hakkı verdi.

Do Kwon’u temsil eden üst düzey hukuk firması Dentons’tan avukatlar SEC ve Ripple davasında Yargıç Torres’in emsal niteliğindeki kararının davayı reddetme talebini doğrudan etkilediğini iddia ediyor. SEC ise bu davada UST, LUNA ve wLUNA’nın menkul kıymetler olduğunu savunuyor. Ancak Ripple davası SEC’in Bitcoin dışındaki kripto paraların menkul kıymet olduğu iddasını kanıtlamak için yeterli delil sunamıyor. Ayrıca SEC’in Luna davasında UST’nin doğrudan veya dolaylı yollarla ikincil bir piyasada kimseye satıldığını iddia etmediği konuşuluyor.

Güney Kore Mahkemesi LUNA’nın Lehine Karar Verdi!

Güney Kore mahkemesi, LUNA’nın menkul kıymet olmadığına karar vererek Terraform Labs’ın davasını daha da güçlendirdi. Güney Kore yetkililerine göre LUNA ve MIR satışları, Ripple’daki kurumsal satışlara hiç benzemiyordu: LUNA ve MIR satışları daha küçüktü ve Terra ekosisteminde asıl hedef ekosisteme katılımcıların katkıda bulunmasıydı. Terraform Labs bu karar ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun dolandırıcılık iddialarının yanı sıra tescil iddialarının da reddedilmesini şart koşuyor.

Gelişmeler LUNA Fiyatına Nasıl Etki Etti?

Terra (LUNA) fiyatı şu anda bir haftada %10 artışla 0,65 $’dan işlem görüyor. Bu arada Terra Classic (LUNC) ve USTC, bir haftada sırasıyla %4 ve %37 artışla 0,000087 $ ve 0,016 $’dan işlem görüyor.

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