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Terra Classic’te (LUNC) Heyacanladıran Duyuru! Hedef 1 Dolar!

Terra Classic (LUNC) kripto para piyasasının yeni odak noktası olurken, topluluktan yeni bir müjde geldi. 
16:30
14 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) kripto para piyasasının yeni odak noktası olurken, topluluktan yeni bir müjde geldi.

Terra Classic’te Önemli Karar: dApp’ler!

Bugün bir tweet’te Terra Rebels, LUNC yakmak için daha etkili yollar yaratmaya ihtiyaç olduğunu açıkladı. Terra Rebels’ın resmi Twitter hesabı, LUNC’e desteklemeye kararlı ortaklarından biri olan Demon Monkey 777 ile önemli görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Kritik toplantının amacı, daha fazla token yakmanın etkin yollarını bulmak. Terra Rebels’e göre, toplantı dört saatten fazla sürdü ve asıl odak noktası LUNC yakmak için daha etkili bir yol yaratmak. Geliştiricilere göre, bunu başarmanın tek yolu, çeşitli merkeziyetsiz uygulamaların (dApp’ler)  büyük oranda yakımlar yapması amacıyla LUNC için yardımcı programlar oluşturması. Topluluk ayrıca, dApp’ler arasında rekabet yaratmanın önemine de dikkat çekti. dApp’ler, ‘merkezi olmayan ve açık kaynaklı’ uygulamalardır. Kontrolü tek elde tutmak yerine, platformlar tüm ağ katılımcılarının olayları takip etmesine izin verir. %1,2’lik vergi/ yakım uygulaması, LUNC’un toplam arzını azaltmada etkili olsa da, Terra Rebels yalnızca bu sisteme güvenmek istemiyor. Geliştiriciler, daha fazla LUNC yakmak için daha etkili bir yol arıyorlar.

LUNC yanıklarını desteklemenin tek yolunun “kullanım alanı ve daha fazla platform” yaratmak olduğuna inanıyor. Terra Rebels, bir yıl içinde LUNC’un yeniden diriliş hedefini hayata geçirmeyi amaçlayan Terra topluluğu temelli bir grup olrak tanımlanabilir. Grup kısa süre önce, LUNC’u  2022’in 2. çeyreğinden 2023’ün 2 çeyreğine kadar tekrar eski parlak günlerine getirmek için resmi bir LUNC yol haritası yayınladı. Terra Classic topluluğu, LUNC’un toplam arzını azaltarak altcoin’in değerini artırma yolculuğunda uzun bir yol kat etti. LUNC yatırımcılarının LUNC’un değerini artırmak için uyguladıkları girişimlerin bir tanesi, tüm LUNC zincir üstü işlemler için % 1,2’lik bir vergi/yakım etkinliğini uygulamaktı.

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Birkaç kripto para borsası da LUNC‘un toplam arzını azaltmak için çabalar başlattı. Yine de, yalnızca Binance, LUNC işlem ücretlerini yakarak LUNC zincir dışı yanmalarını taahhüt etti.  Şimdiye kadar, LUNC’un toplam arzından 18 milyardan fazla token yakıldı.

Bununla birlikte, çoğu, 6.9 trilyonun üzerindeki devasa LUNC toplam arzı göz önüne alındığında, mevcut yakma çabalarının kısa vadede LUNC‘u ayağa kaldırmasının zor olacağına inanıyor. Coingecko verilerine göre,  LUNC, son 24 saatte %4,5 artışla 0,00028261 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, altcoin’lerin yeniden zirvelere ulaşması için makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor.

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