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Bitcoin (BTC) tarihi bir test sürecinden geçerken, Terra Classic (LUNC) yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor.

LUNC: 1 Haftada 73 Milyon Dolar!

Kripto para piyasası FTX krizi ve sonrasında yaşanan domino etkisinin baskısı altında ayakta kalma mücadelesi verirken, yatırımcıların Terra Classic‘e yönelik ilgisi azalmıyor. Uzmanlara göre, LUNC topluluk odaklı bir altcoin projesi haline geldikten sonra tıplı Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) gibi meme coin’lere benzer bir yapıya büründü. Güncel verilere göre, LUNC’un piyasa değeri 965,68 milyon dolar seviyesinde. CoinMarketCap verilerine göre LUNC, son hafta içinde yaklaşık 73,49 milyon dolar giriş kaydetti. 29 Kasım’da bu rakam 892,19 milyon dolar idi. Kripto para piyasası hafif şekilde toparlanırken, LUNC son 24 saatte %2’nin üzerinde değer kazanarak an itibariyle 0,00016 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte 402.4 milyon LUNC yakılırken, topluluğun token’ın toplam arzını azaltma çabaları devam ediyor.

Uzmanlara göre, LUNC fiyatında yakımlar ve güncellemeler etkili olurken aynı zamanda diğer önemli bir faktör de büyük rol oynuyor. Topluluk, Dogecoin ve Shiba Inu’da olduğu gibi sosyal medya aracılığıyla koordineli bir şekilde token fiyatı üzerinde etkili olabiliyor. LUNC, son zamanlarda trend olan coin’ler listesinde ön plana çıkmaya başladı. LUNC’da fiyat artışları aynı zamanda kritik bir özellik olarak öne çıkan Terra Classic v22 yükseltmesinin konuşlandırılmasıyla birlikte, sürekli ağ geliştirme planlarından sonra meydana geliyor. Söz konusu güncelleme, yönetişim değişikliklerini, staking’i ve yakmayı etkinleştirmeyi amaçlamaktadır.

Yıl Sonu Beklentisi!

Ayrıca Terra Rebels, Cosmos blok zinciri ile Terra Classic sistemi arasındaki blok zincirler arası iletişimi yeniden etkinleştirmeyi amaçlayan v23 yükseltmesini tanıttı. Topluluk günde milyonlarca token yakarak, LUNC’un pazardaki arzını azaltma konusunda önemli adımlar atıyor. LUNC topluluğu, altcoin için elinden geleni yapıyor.

Finbold tarafından bildirildiği üzere CoinMarketCap’teki LUNC topluluğu, LUNC’un yılı 0,00025 dolardan kapatacağını tahmin etti. İleride, LUNC topluluğu muhtemelen kurucu Do Kwon’un karşı karşıya olduğu davayla ilgili gelişmeleri takip etmek zorunda kalacak. Kwon’a dair gelişmeler geçmişte LUNC’nin fiyatlarının düşmesine neden oldu. Uzmanlara göre, önümüzdeki boğa koşusunda LUNC topluluğu sayesinde önemli başarılara imza atabilir.