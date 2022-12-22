Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası en kötü dönemlerinden birine tanıklık ederken, önde gelen uzmanlar piyasaları bekleyen bu tehlikeye dikkat çekti.

Halving ve Ayı Piyasası : Madenciler Krizi!

ABD merkezli kripto para madenciliği şirketi Core Scientific, düşen Bitcoin fiyatları, artan enerji maliyetleri ve kripto kredi kuruluşu Celsius Network’tan alacağı ve henüz ödenmemiş olan 7 milyon dolar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Temmuz ayının başlarında Celsius da iflas başvurusunda bulunmuştu. Uzmanlar, Business Standard’a kripto para endüstrisinde devam eden domino etkisi nedeniyle yeni şirketlerin iflas etmeye devam edebileceğini söyledi. Yalnızca 2022’de Core Scientific’in hisseleri yüzde 98 düşerek, yılın başındaki 7 milyar doların üzerindeki piyasa değerini yaklaşık 78 milyon dolara düşürdü. Kripto para yatırım platformu Mudrex’in kurucu ortağı ve CEO’su Edul Patel, ”Core Scientific, bu yıl iflasla karşı karşıya kalan tek BTC madencisi değil. Eylül ayında Compute North’un da iflas başvurusunda bulunduğunu gördük” dedi. Uzmana göre, Bitcoin halving’ etkinliği daha fazla Bitcoin madenciliği firmasının kapanmasına yol açabilecek başlıca nedenler arasında olacak. Madencilik yapılan her 210.000 bloktan sonra, her dört yılda bir, madencilere verilen blok ödülü yarıya indirilir. Buna Bitcoin Halving denir.

Patel yaptığı açıklamada “Bitcoin yarılanmasının her 4 yılda bir gerçekleşmesiyle, Bitcoin madencilerinin ödülleri azalmaya devam edecek. Bu nedenle, muhtemelen birkaç Bitcoin madenciliği şirketinin makinaları kapatıp diğer karlı sektörlere doğru ilerlediğine tanık olacağız. Bitcoin algoritması bu şekilde tasarlandı.” açıklamasını yaptı. Yatırım şirketi The Virtual Compliance’ın direktörü Deepanshu Bhalla’a göre yatırımcılar bu şirketlerden uzak duracağı için, halka açık diğer Bitcoin madenciliği şirketlerinin hisselerinde satışları tetikleyebilir. Bu durum madencilerin daha fazla satış yapmasına neden olabilir.

Madenci Kapitülasyonu!

Uzmanlara göre piyasada yaşanan İflaslar, madenci krizi ve çöküşler kapitülasyona işaret ediyor. Kapitülasyon, fiyatların artacağına dair umudunuzu ve inancınızı kaybettiğiniz için kripto para birimlerini önemli bir kayıpla satma sürecidir. Analistler, daha fazla satışın devam edip etmeyeceğini ve mevcut ayı piyasasında dip seviyenin görülüp görülmediği konusunda bölünmüş durumda.

Madenci kapitülasyonu, büyük endişe yaratırken geçmişte bu kritik olay BTC fiyatının birkaç gün içinde yüzde 30 düşmesine neden oldu. Analitik şirketi Glassnode’un on chain verilerine göre, Bitcoin yatırımcıları arasındaki hem gerçekleşmiş hem de gerçekleşmemiş kayıp oranı BTC tarihindeki en ağır kapitülasyon olaylarından birine işaret ediyor.