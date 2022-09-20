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Teknik Analistten Kritik Bitcoin, ETH ve XRP Yorumu: Bu Seviyeler Gelebilir!

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen bir analist Bitcoin'in (BTC) taban seviyesine henüz ulaşmadığını iddia ediyor. 
12:00
20 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen bir analist Bitcoin’in (BTC) taban seviyesine henüz ulaşmadığını iddia ediyor.

Bitcoin, 16.000 Dolara Düşebilir!

Kidemli bir analist, Bitcoin‘in mevcut seviyelerinden daha fazla değer kaybedebileceğine dikkat çekiyor. 18.000 dolara kadar düşen BTC, satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Piyasada ‘Cheds’ olarak bilinen analist, 284.700 Twitter takipçisine Bitcoin’in günlük grafikte ikili dip modeli oluşturabileceğini söylüyor. Analiste göe, BTC günlük grafikte bir küçük ‘W’ bir de büyük ‘W’ şeklinde bir formasyon oluşturabilir.  Cheds’e göre, daha küçük W formasyonu için 22.000 dolar kırılma seviyesi ve daha büyük W formasyonu için 25.500 dolar kilit direnç alanı. Analist, bu teknik modelin Bitcoin için olasılık dahilinde olduğunu söylese de, BTC’nin hala 16.000 dolara düşebileceğini belirtiyor. Bitcoin an itibariyle 19.510 dolardan işlem görüyor.

Ethereum’u (ETH) inceleyen analist, Ethereum’un kilit  destek seviyesini başarıyla koruduğunu ve fiyatı 1.000 doların altına itebilecek potansiyel bir satışı önlediğini söylüyor. Analiste göre, ETH’deki destek seviyesinin korunması gerekiyor.  Ethereum son 24 saatte %5’nin üzerinde bir artışla 1.372 dolardan işlem görüyor. XRP‘ye gelince, Cheds, kilit bir direnç seviyesini kırana kadar altcoin’in düşmeye devam edeceğini iddia ediyor. Anaiste göre, XRP’nin 0,40 dolar seviyesini geçmesi gerekiyor.  XRP, son 24 saatte %6’nın üzerinde bir artışla an itibariyle 0,385 dolardan işlem görüyor.

Gözler Fed’in Faiz Kararında!

Bitcoin, 2022’de çalkantılı bir dönem geçirdi. BTC, sene başından bugüne yaklaşık yüzde 60’lık bir düşüşe tanık oldu. Bitcoin’in tekrar 20.000 doların altına düşmesi, yine endişe yarattı. Bitcoin fiyatındaki düşüş, tüm kripto para piyasasında düzeltmeye neden oldu. Piyasada yaşanan krizler ve iflaslar, yatırımcı güvenini zedelerken, kripto para borsaları ve şirketer işten çıkarmalara devam ediyor.

Uzmanlara göre, Fed bu ay faiz oranını yüzde 0,75 artıracak. Kasım ayına kadar yüzde 0,5’lik bir artış daha gelecek. Ayrıca rakamlar, ekonomistlerin daha önceki yüzde 0,5 ve 0,25 tahminlerinin üzerindeydi. Fed faiz artırımları, 2022’de BTC fiyatı üzerinde büyük oranda etkili oldu. Fed faiz oranında artış olduğunda, yatırımcılar genellikle daha az riskli varlıklara yöneliyor. Uzmanlara göre, BTC daha fazla satış baskısına maruz kalacak.

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