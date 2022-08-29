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Yakından takip edilen bir stratejist, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yatırımcılarına kritik bir uyarıda bulundu.

Borsa, Alarm Veriyor: Bitcoin ve Yüksek Korelasyon

Piyasanın önde gelen analistlerinden Justin Bennett, 106.800 Twitter takipçisine borsada meydana gelen satışların Bitcoin fiyatını etkileyebileceğini iddia etti. Analiste göre, hisse senetletleri üzerindeki satış baskısı, alarm veriyor. Teknik veriler incelendiğinde, borsadaki durum daha da kötüye gidebilir. Covid-19 dönemine benzer bir dişüş yaşanabilir. Eğer S&P 500 %16 oranında düşerse, yüksek korelasyondan dolayı Bitcoin %30 ila 40 değer kaybedebilir. BTC, an itibariyle 19.901 dolardan işlem görüyor. %40’lık bir düşüş BTC fiyatını 12.000 dolar seviyesine çekebilir.

Bitcoin grafiine daha yakından bakan Bennett, BTC’nin 2015’ten bu yana güç aldığı destek noktasının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Analiste göre, BTC bir kez daha 2015 fiyat hareketini izliyor. Bennet’a göre, yatırımcılara bu durumun sağlıklı göründüğünü söyleyen tüm analistler ve yöneticiler ya bu işten anlamıyorlar ya da yalan söylüyorlar. Makroekonomik şartlara da dikket çeken analist, şu anda BTC fiyatına ivme kazandıracak her hangi bir katalizör bulunmadiığını vurguluyor.

Ethereum: Kritik Formasyon, Düşüşe İşaret Ediyor

Ethereum’a gelince Bennett, ETH grafiğinde baş-omuz formasyonu oluştuğunu belirtiyor. Analiste göre, bu riskli bir formasyon ve ETH fiyatını 1.000 dolara kadar düşürebilir. Omuz – Baş – Omuz formasyonu yukarı trendin sona erdiğine işaret eden ve oluştuğu zaman trend dönüşünü simgeleyen bir teknik anazliz formasyonu olarak tanımlanabilir. Omuz baş omuz formasyonu teknik analizde sıklıkla karşılaşılan ve güvenilirliği yüksek teknik formasyonların başında geliyor.

Ethereum, an itibariyle 1.454 dolardan işlem görüyor. Yakın tarihli bir tweet’te, analiz şirketi T3 Trading Group’tan Scott Redler, Ethereum fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yöneticiye göre, Ethereum 1.000 dolar seviyesinin altına düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Redler’e göre, S&P 500 endeksi Haziran’ın dip seviyelerini yeniden test ederse, Ethereum yine alarm vermeye başlayabilir. Haziran ayında, hisse sentlerinin ayı piyasasında olduğu teyit edilmişti. Bitcoin ve borsa arasındaki yüksek korelasyon, bu sene analistlerin odak noktası oldu. Ethereum, 14 Ağustos’ta 2.031 dolara ulaşmayı başardı. Bu başarı, Merge güncellemesi ile bağdaşlaştırıldı. Ethereum’un etkileyici rallisi, piyasada umutların yeniden filizlenmesine neden olmuştu.