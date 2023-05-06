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Viral memecoin Pepe (PEPE), yaptığı çıkışla kripto para dünyasının gündemine oturmuş durumda. Altcoin, son 24 saatte yüzde 50’nin üzerinde yükselişle 0,000003097 dolardan işlem görürken piyasa değeri 1.2 milyar dolara ulaşırken işlem hacmi de önemli oranda arttı.

İşlem Hacmi Uçtu: Tek Rakibi BTC ve ETH!

Kripto veri platformu CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, PEPE token‘ın USDT ve USDC gibi stablecoin’lerin hariç tutulduğu son 24 saatteki spot işlem hacmi, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paraların ardından en büyük yükselişi yaparak 2.8 milyar doları geçti. Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin‘in son 24 saatteki işlem hacminin 17.1 milyar dolarda, Ethereum‘un işlem hacminin ise 10 milyar dolarda olduğu görülüyor.

İşlem hacmi üretimindeki borsa dağılımına bakıldığında, viral memecoin için en yüksek işlem hacmini üreten borsanın 650 milyon dolarla OKX. PEPE token için vadeli işlemlerde üretilen hacim büyük ölçüde Binance üzerinde yoğunlaşırken, memecoin’in son 24 saatte vadeli işlemlerde ürettiği işlem hacmi 1.4 milyar dolar ile BTC ve ETH’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Binance’in PEPE’yi listelemesinin ardından spot ve vadeli işlemlerde üretilen işlem hacminin daha da artması bekleniyor. Piyasa gözlemcileri, kısa vadede PEPE’ye olan likiditenin artmasını ve memecoin’in işlem hacminin daha da artmasını bekliyor.

8 Milyon Dolar Değerinde PEPE Token Sonsuza Dek Kilitlendi

Twitter’daki kripto para meraklısı 0xCygaar, 5 Mayıs’ta Pepe’nin akıllı sözleşme koduyla ilgili bazı eğlenceli gerçekleri paylaşırken yaklaşık 8 milyon dolar değerinde PEPE’nin sonsuza dek kilitlendiğini tespit etti. Bu ilginç gelişme 0xAf2358e98683265cBd3a48509123d390dDf54534 cüzdan adresinin Pepe’nin dağıtıcısı tarafından kara listeye alınmasıyla yaşandı. Söz konusu cüzdan adresinde güncel fiyatla 8 milyon dolar değerinde toplam 2519324010963 PEPE token bulunuyor. Bu olaydaki en ilginç detay ise, belirtildiği gibi token’ların sonsuza kadar cüzdan adresinde kilitli kalacak olması.

0xCygaar, bu kilitleme süreciyle ilgili “Kara listeye alınan cüzdan adresi, Uniswap işlem çiftinin piyasaya sürülmesinden sonraki birkaç saat içinde PEPE satın aldı. Token’ları satın aldıktan 8 dakika sonra cüzdan adresi Pepe tarafından kara listeye alındı. Başka hiçbir adres kara listeye alınmadı.” dedi.

Kara listeye alınan cüzdan adresinin bu durumu, sözleşmenin sahipliğinden feragat edildiği için asla değiştirilemez. 0xCygaar ayrıca “Bir zamanlar bir cüzdan adresinin Uniswap çiftinden satın alabilmesi için takip etmesi gereken minimum ve maksimum token miktarı vardı. Bu eşik, dağıtıcının sahiplikten feragat etmesinden hemen önce kaldırıldı.” dedi.

Öte yandan Pepe’nin akıllı sözleşmesi bir yakım işlevinin kullanılmasına açık olsa da yeni bir para basma işlevi kullanılamayacak şekilde yapılandırılmış durumda.