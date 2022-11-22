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Tehlike Çanları Çalıyor! Bitcoin Şimdiye Kadar ki En Kötü Senaryoya Hazırlanıyor!

FTX, BlockFi ve Genesis gibi kripto şirketlerinin çöküşünün yanı sıra madenci satışlarının yeniden başlaması Bitcoin'de (BTC) güçlü bir fiyat düzeltmesine neden olabilir. 
10:15
22 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para borsası FTX’in iflasının piyasa üzerindeki olumsuz etkileri hissedilmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) bir kez daha satış baskısı altına girdi ve 2020’den bu yana üçüncü kez 16 bin doların altına düştü.

5.000 Dolar Hedefini Yineledi

Piyasadaki kripto kredi ve alım satım şirketlerinin FTX‘in iflasının ardından artan likidite talebini karşılamakta zorlandıkları görülüyor. Kripto kredi platformu BlockFi halihazırda potansiyel bir iflasa hazırlanırken, bir başka kripto kredi ve alım satım şirketi olan Genesis, sonunda para çekme taleplerini karşılamak için en az 500 milyon dolarlık acil nakit ihtiyacının olduğunu açıkladı. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, çıkar çatışmasını gerekçe göstererek Genesis’in nakit talebini geri çevirdi. Bu da sıkıntıların katlanarak artacağına işaret ediyor.

Bazı piyasa analistleri Genesis’in potansiyel iflasının kripto para piyasasında büyük bir katliama neden olabileceğine inanıyor. BCA Research’ün baş küresel stratejisti Peter Berezin, yatırımcılara gönderdiği bir notta şunları yazdı:

FTX’in çözülüşü Lehman’ınkinden daha çok Enron’un çöküşünü andırıyor. Kripto para sektörünün büyük bir kısmı hiçbir teknoloji balonunun gizleyemeyeceği çürük bir dolandırıcılık ve açgözlülük temeli üzerine inşa edilmiştir.

Berezin, ayrıca BTC için uzun vadeli hedefin 5 bin dolar olduğunu yineledi. Bu, Bitcoin’in güncel fiyatlarla yüzde 65’in üzerinde düşmesi anlamına geliyor.

Kârlı Bitcoin İşlemleri Son 3 Yılın En Düşük Seviyesinde

En büyük kripto para 16 bin doların altında satış baskısıyla karşı karşıya kalırken, zincir üstü (on-chain) verilere göre Bitcoin’in adres aktivitesi son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. FTX’in iflasının yarattığı korku, belirsizlik ve şüphe yatırımcıların kripto paralarını borsalardan çıkarmaya ve kendi kendine saklamaya zorlamış durumda. Ayrıca, BTC‘ye yönelik daha fazla satış baskısı yatırımcıların varlıklarını likide etmeye zorluyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, kârlı Bitcoin işlemlerin sayısının son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi:

BTC’nin 15 bin 800 doların altına düşmesi, birçok yatırımcının nihayetinde sektörden çıkmasına ya da varlıklarını tasfiye etmesine neden oldu. Bitcoin’deki kârlı işlem sayısı 2019’un Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyede.

Öte yandan Bitcoin madencileri, fiyattaki düşüş ve artan enerji maliyetleri arasında faaliyetlerini devam ettirebilmek için büyük zorluklarla karşı karşıya. Bitcoin 16 bin doların altına düşerken, madencilerin son günlerde yeniden BTC satışlarına başladıkları görülüyor. Piyasa uzmanları bunun BTC fiyatı üzerinde daha fazla satış baskısına neden olabileceği üzerinde duruyorlar.

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