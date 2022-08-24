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Tecrübeli On-Chain Analistinden Bitcoin için “12 Ay Sonra İlk Kez Oluyor” Uyarısı

Tecrübeli zincir üstü (on-chain) analisti Will Clemente, önemli bir Bitcoin (BTC) metriğinin 12 ay sonra ilk kez yükseliş sinyali verdiğini söyledi.
14:35
24 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli zincir üstü (on-chain) analisti Will Clemente, önemli bir Bitcoin (BTC) metriğinin 12 ay sonra ilk kez yükseliş sinyali verdiğini belirtirken, ABD Dolar Endeksi’ni işaret ederek yatırımcıları uyardı.

12 Ay Sonra Gelen Kritik Sinyal

Zincir üstü analisti Will Clemente, 650 binden fazla Twitter takipçisine en büyük kripto para Bitcoin ve madencileri için önemli bir değişimin yaşandığını söyleyerek, “Bitcoin’in karma (hash) şeritleri, 2021’in Ağustos ayından bu yana ilk kez satın alım sinyali vererek iki aydan daha fazla süren madenci kapitülasyonunun ve madenci kârlılığı üzerindeki derin baskının sonunu işaret ediyor.” dedi.

Zincir üstü analitik şirketi LookIntoBitcoin’e göre, Bitcoin’in karma şeritleri, Bitcoin madencilerinin sıkıntılı olduğu ve kapitüle olabilecekleri dönemleri saptamak için kullanılmaktadır.

Clemente, göstergenin “kârlılık için fiyata bir miktar destek olabileceğini” söylediği karma oranının hareketli ortalamalarına dayandığını da ekleyerek şunları ekledi:

Birkaç mini kapitülasyon dönemi oldu (aşağıda kendiniz görün) ancak karma şeritler genel olarak iyi sinyaller veriyor. Onları seviyorum çünkü Puell Multiple’ye benziyorlar, basitler ve madenci kârlılığına ilişkin ilk ilkelere dayanıyorlar. Bu gösterge, madencilerin tekrar devreye girerek BTC’nin üretim maliyetini yükselttikleri anlamına geliyor.

ABD Doları Endeksi’ne Dikkat

BTC için karma şeritleri madencilerin neden olduğu satış baskısının hafifleyeceğinin sinyali verirken, Clemente ABD Doları Endeksi‘nin (DXY) güçlü bir yükseliş trendinde olduğu ve bunun etkilerinin yıkıcı olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı:

DXY daha yüksek seviyeler için adeta çığlık atıyor, düzgün bir parabol bile çizemiyor. Fazla gülünç görünüyor.

Popüler kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘in geçmiş veriler ışığında ABD Doları Endeksi ile ters korelasyon gösterdiğini belirterek, “Şimdi çoğu zaman, ABD dolarının yükseldiğini görürseniz bu bir tür yıkım topu gibidir; diğer birçok şeyin düşmesine neden olur. Genel olarak bu durumu ABD dolarının göreceli güvenilirliğine akın eden insanlar olarak değerlendirebilirsiniz.” dedi.

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