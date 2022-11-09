Tecrübeli kripto para analisti ve trader'ı Capo, Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerdeki son düşüşün sona ereceğini konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyleyerek uyardı.

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Bu yılın başında yaşanan bir önceki büyük piyasa çöküşü öncesinden bildirmesiyle tanınan kripto para analisti ve trader’ı Capo, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki düşüşün sona ereceğini konuşmak için henüz çok erken olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı.

Bitcoin’de Korkunç Senaryo

Capo olarak anonim kripto para analisti, 600 binden fazla Twitter takipçisini kripto para piyasası için bir sonraki büyük çöküşün “yaklaşmakta” olduğu konusunda uyardı. Capo, Bitcoin’in toparlanmadan önce 14 bin dolardaki yerel dibe kadar düşmesini öngörüyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 18 bin 41 dolardan işlem görüyor. 343.6 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan BTC, son 24 saatte yüzde 8,68 değer kaybetmiş durumda.

Altcoin’ler için Korkutan Uyarı

Öte yandan Capo, Bitcoin dışındaki tüm kripto paraların (altcoin‘lerin) mevcut fiyatlarla en az yüzde 30 ila yüzde 40 aralığında düşmesini öngörüyor. Analistin bu öngörüsünün gerçekleşmesi birçok altcoin’in yeni dipler yapacağı anlamına geliyor.

En büyük altcoin Ethereum (ETH) bu yazının hazırlandığı sırada bin 246 dolardan alınıp satılıyor. ETH, son 24 saatte değerinin yaklaşık yüzde 17’sini kaybetti.

Altcoin’ler, 8 Kasım’da FTX’in likidite sorunu yaşadığını açıklamasının ardından Bitcoin ile birlikte yönünü aşağı çevirerek sert düştüler. FTX’in borsa token’ı FTX Token (FTT) çarpıcı bir çöküşle değerinin yüzde 75’inden fazlasını kaybetti.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, 8 Kasım’da yaptığı açıklamada, borsasının FTX’i satın alma niyetinde olduğunu ve şirketin tam bir durum tespiti analizinin yapılmasını beklediğini duyurdu. FTT‘nin fiyat çöküşü, FTX’in ticaret kolu Alameda Research’ün krediler için teminat olarak erişilebilirliği düşük varlıklara çok fazla bağımlı olduğu endişelerinin ortaya çıkmasının ardından gerçekleşti.

8 Kasım’da 1 trilyon doların üzerinde olan toplam piyasa değeri de FTX’i çevreleyen haberlerle birlikte son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde düştü ve şu anda 880.27 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.