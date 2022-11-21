Bitcoin (BTC) yeni bir mucize beklerken, popüler bir analist Elon Musk ve BTC fiyatına dair ilginç bir iddiada bulundu.

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Bitcoin (BTC) yeni bir mucize beklerken, popüler bir analist Elon Musk ve BTC fiyatına dair ilginç bir iddiada bulundu.

Bitcoin, Nasıl Zirveye Çıktı?

Peter Schiff, Elon Musk’ın Bitcoin’in 2021’de neredeyse 70.000 dolara ulaşmasında büyük bir rolü olduğunu iddia ediyor. Schiff’e göre, 2020’de BTC 10.000 dolar civarında işlem görürken, Elon Musk, bir adamın kripto paralara yatırım yapma ikilemini betimleyen aptalca bir tweet attı. Musk, burada dipten alım fırsatına işaret ediyordu. Schiff, o gün Bitcoin‘in 10.000 dolarda olduğunu ve Musk etkisi ile beklenmedik şekilde ivme kazandığına işaret ediyor. Uzmanlara göre, Musk özellikle DOGE’nin ABD’de tercih edilen ilk kripto para birimlerinden biri olmasını sağladı. Musk’ın Bitcoin ve DOGE gibi kripto paraların benimsenmesi ve ivme kazanmasındaki rolü kabul gören bir gerçek. Analiste göre, Bitcoin 16.000 dolardaki destek seviyesi için savaşırken, 12.000 dolar seviyesine düşebilir.

Schiff, Bitcoin’in en önemli eleştirmenlerinden biri oldu. Uzman BTCye dair yaptığı tahminler ile sık sık gündemde kalıyor. Analist, altının gerçek değer deposu olduğuna inanıyor. Makroekonomik şartlar ekonomideki belirsizliği artırırken, altın iyi bir performans sergiliyor. Bitcoin ise son zamanlarda 2022’deki en düşük fiyat seviyesine geri döndü. Uzmana göre, BTC’nin kullanımı göz önüne alındığında başarısızlığa mahkum. Bununla birlikte, Bitcoin eleştirmeni, Ethereum gibi arkalarında kendi ekosistemlerine sahip altcoin projelerinin galip gelebileceğine ve BTC‘yi geride bırakabileceğine inanıyor. Schiff son zamanlarda altının başarısını paylaşıyor. Ancak değerli metal son birkaç gün içinde değerinin %2’den fazlasını kaybederek düzeltme yaşadı. Ancak teknik görünüm, rallinin sona ermekten çok uzak olduğunu ve küçük bir düzeltmeden sonra altının yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini gösteriyor.

Felaket Tellallığı, Devam Ediyor!

Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff, en kötü senaryonun henüz yaşanmadığına inanıyor. Analiste göre, insanlar yüksek enflasyon döneminde faturaları ödemek için Bitcoin satmak zorunda kalacak. Bu süreç, çoktan başladı bile. Resesyon derinleştikçe, durum daha da kötüye gidecek. Özellikle yakında iflas edecek blockchain şirketleri ve kriz nedeniyle işini kaybeden birçok Hodl yapan yatırımcı da Bitcoin’lerini satmak zorunda kalacak.

Koşullar değişmezse, kripto paraları daha büyük bir felaket bekliyor. Schiff, daha önce BTC’nin 10.000 dolara düşeceğini iddia etmişti. Uzmanlara göre, Bitcoin’in yeniden eski günlerine dönebilmesi için Fed’in para politikasından geri atması gerekiyor. Birçok kurum ve analist BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, FTX krizi de risk teşkil etmeye devam ediyor.