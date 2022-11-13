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Tecrübeli Analistten Kritik Uyarı: Bitcon, DOGE ve 2 Altcoin Bu Seviyelere Çakılacak

Bitcoin (BTC) eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile mücadele ederken, kıdemli bir analist endişe yaratan açıklamalarda bulundu. 
19:00
13 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile mücadele ederken, kıdemli bir analist endişe yaratan açıklamalarda bulundu.

DOGE  ve MATIC, Bu Seviyelere Düşebilir!

Son zamanlarda Bitcoin ve altcoin’lere yönelik yaptığı doğru tahminler ile takipçi sayısını artırmaya  devam eden kıdemli bir kripto para analisti, Dogecoin (DOGE) ve Polygon (MATIC) yatırımcılarını uyarıyor.  Piyasada Capo olarak bilinen analist, 647.500 Twitter takipçisine,  DOGE’nin 0.15 dolardaki desteği dirence çevirdikten sonra değerinin yaklaşık %90’ını kaybedeceğini söylüyor. Capo, DOGE’nin 0,01 dolardaki hedefine ulaşana kadar yüksek bir zaman dilimi desteğine sahip olmadığını gösteren bir grafik paylaşıyor. DOGE, günde yaklaşık % 5 düşüşle an itibariye 0.09 dolardan işlem görüyor.

Analist ayrıca, blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon’un fiyat hareketini de inceliyor. Capo’ya göre, MATIC muhtemelen 1.24 $ ‘daki direnci kaybettikten sonra %68.75’lik bir çöküşe hazırlanıyor. Capo, MATIC’in 0,30 dolara düşene kadar yüksek bir zaman aralığı desteğine sahip olmadığını gösteren bir grafik paylaşıyor. MATIC son 24 saatte %5’in üzerinde bir düşüşle an itibariye 0,96 dolardan işlem görüyor.  Yatırımcının radarındaki bir diğer kripto para ise, kripto borsası Huobi’nin yerel token’ı Huobi Token (HT). Capo’ya göre, HT’nin grafiği çapraz desteğinin altına düştükten ve 10 dolarlık yatay desteği dirence dönüştürdükten sonra düşüş gösteriyor. Analist grafiğine işaret ederek, HT‘nin 0,88 dolara düşeceğini tahmin ediyor.  HT, yaklaşık %15 düşüşle an itibariyle 4,49 dolardan işlem görüyor.

Kapitülasyon Uyarısı!

Genel olarak kripto piyasalarına gelince, Capo, altcoin’lerin ortalama olarak değerlerinin %40 ila %50’sini kaybettiği acımasız bir kapitülasyon aşaması beklediğini söylüyor. Ayrıca Bitcoin (BTC) için başka bir düşüşün yakın olduğunu söylüyor. Analiste göre, BTC 14.000 dolara çakılabilir.  Bitcoin, an itibariyle 16.762 dolardan işlem görüyor.

Enflasyon ve yükselen faiz oranının yol açtığı hakim makroekonomik koşul tarafından önemli ölçüde hırpalanan Bitcoin, yeni bir kriz ile başa çıkmak zorunda. Uzmanalr, varlığın bir sonraki fiyat yörüngesini etkileyeceği için asıl odak noktasının regülasyon olması gerektiğini önerdi. Bazı yöneticiler, kripto para sektörü için düzenlemelerin devam ettiğini ancak Washingtonda bir rejim değişikliği olması durumunda Bitcoin için iyi bir gelişme olacağını belirtti. Bu süreçte FTX krizinin çözülmesi ve Fed’in para politikasından geri atması büyük önem teşkil ediyor.

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