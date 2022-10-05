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Tecrübeli Analistten Bitcoin’de Tarihi Fırsat Analizi: Büyük Kırılım Hazırlığı!

Kripto para analisti Kaleo, Bitcoin ve hisse senedi piyasalarının güç göstermesi üzerine en büyük kripto para BTC'de beklenmedik bir kırılımın öngörüsünde bulundu.
08:06
5 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler anonim kripto para analisti Kaleo, Bitcoin ve hisse senedi piyasalarının güç göstermesi üzerine en büyük kripto para BTC’de beklenmedik bir kırılımın öngörüsünde bulundu.

11 Aylık Düşen Trendinin Kırılımı

Anonim kripto para analisti Kaleo, 535 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in dört kez kırmaya çalıştığı ancak yaklaşık bir yıl boyunca kıramadığı düşen trend çizgisini aşmaya yalnızca birkaç milimetre uzakta olduğunu söyledi. Ona göre Bitcoin, aşırı miktarda açığa satışın (short) tasfiye edilmesiyle ortaya çıkan ve yukarı yönlü fiyat volatilitede büyük artışın olduğu short squeeze için hazır olabilir:

Bitcoin / BTC. 21 Kasım’daki tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) kadar uzanan 11 aylık bir düşen direndinin üzerinde kırılımının eşiğinde. Uptober’ın yeşil günlerine çok yaklaştık.

Hisse senedi piyasalarına da bakan Kaleo, S&P500 endeksinin Haziran ayında düştüğü 3 bin 670 dolarlık seviyeyi geçtikten sonra toparlanıyormuş gibi göründüğünü belirterek, “Şişenler toparlandı ve Haziran ayının en düşük seviyelerini kesinlikle kırdı.” dedi.

BTC’de Büyük Kırılım Hazırlığı

Analizleri yakından takip edilen kripto para analisti, ayrıca BTC’yi teknoloji devi Apple‘ın hisse senedi (APL) ile karşılaştırdı. Kaleo’ya göre, Bitcoin fiyatını APL’ye endekslediğinizde ayı trendlerinin net bir modeli ve ardından BTC’deki volatil performans direkt göze çarpıyor.

Analist, BTC’nin başka bir üstün performans gösterme aşamasında olabileceğini belirterek, “Bitcoin ile liderlerin tüm piyasalardaki makro karşılaştırmalarına bakmaktan hala zevk alıyorum. BTC vs AAPL gerçekten eğlenceli. Grafik, HTF (yüksek zaman dilimi) düşüş trendleri ve ardından BTC’nin aşırı performans sezonları ile tanımlanabilir. Başka bir kırılımın eşiğindeyiz. Hazır mısın?” diyerek Bitcoin’de büyük kırılım hazırlığına dikkat çekti.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,74 yükselişle 20 bin doların üzerinde, 20 bin 131 dolardan işlem görüyor. BTC, 386 milyar dolarlık piyasa değeri ile yüzde 40,1 seviyesinde bulunan piyasa hakimiyeti ile kripto para piyasalarına hükmetmeye devam ediyor.

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