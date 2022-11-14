Yakından takip edilen kripto para analisti Inmortal, Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraları sarsan ayı piyasasındaki en kötüsünün çoktan geride kaldığına ve uzun vadeli boğalara altın fırsatlar sunduğunu iddia etti.

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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Inmortal, Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraları sarsan ayı piyasasında en kötünün çoktan geride kaldığını ve uzun vadeli boğalara altın fırsatlar sunduğunu iddia etti.

“Bitcoin’de Yeni Döngü Şekillenmeye Başladı”

Sektörde Inmortal olarak bilinen anonim kripto para analisti, 180 binden fazla Twitter takipçisine piyasaların nasıl bir sarkaç gibi hareket etme eğiliminde olduğunu gösteren bir blog yazısı paylaştı. Kripto para analistine göre, yeni bir piyasa döngüsü sarkacın merkezden en uzakta olduğunda şekilleniyor ve yerçekimi kuvveti diğer tarafta hareket etmesi için ivme kazanmasını sağlıyor.

Kripto para piyasalarının mevcut ayı döngüsüne bakıldığında, analist piyasaların şu anda sarkacın diğer uca doğru salındığı bir noktada olduğunu ve bir yılı aşkın süredir devam eden satışların tükenmeye yakın olduğunu gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

Sarkaç artık momentuma sahip değil, sarkaç ortadayken tüm satıcılar işlerini yaptı. Sarkaç (piyasa döngüsü) bir uç noktaya ulaştığında, buradaki zaman algısı farklıdır: fiyat daha az sert düşer, volatilite azalır ve fiyat sıkışıp kalır. Sarkacın tam uç noktada olduğu, onu yukarı doğru iten momentuma yerçekimi kuvvetinin karşı koyduğu saniyeyi düşünün.

Analist, 10 Kasım’da, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69 dolara ulaşmasından tam bir yıl sonra, kripto para piyasalarının merkezden en uzak noktada olduğuna inandığını belirterek, “Şimdi, bir piyasa döngüsünün en büyülü anlarından birini, merkezden en uzak noktayı, yörüngenin en uzak noktasını yaşıyoruz. Maksimum fırsat noktasının yörüngesinde hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin, 69 bin doları kısmen geçtiği 10 Kasım 2021’in üzerinden bir yıl geçmesinin ardından mevcut ayı piyasasındaki en düşük seviyeyi 10 Kasım 2022 tarihinde 15 bin 674 dolarla kaydetti.

Bitcoin Fiyatındaki Sapma İhtimali

Tecrübeli kripto para analisti Inmortal, ayrıca takipçileriyle Bitcoin’in üç günlük grafikte göreceli güç endeksinin (RSI) yükselişe işaret ettiğini gösteren bir grafik de paylaştı.

Analist, son olarak Bitcoin’in 16 bin doların altına düşmesinin sadece bir sapma olabileceğini ve BTC’nin en sonunda 18 bin dolar civarındaki destek seviyesinin üzerine geri dönmesini beklediğini söyledi.

En büyük kripto para BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,42 düşüşle analistin sapma bölgesi olabileceğini öne sürdü bölgede, 16 bin 704 dolardan işlem görüyor.