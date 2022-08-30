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Tecrübeli Analistten Bitcoin için “Birden Fazla Düşüş Sinyali Var” Uyarısı

Kripto para trader'ı ve analisti Tone Vays, Bitcoin (BTC) trader'larını son durum hakkında bilgilendirerek en büyük kripto paranın büyük bir hamle için hazırlanıyor olabileceği konusunda uyardı.
12:00
30 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli kripto para trader’ı ve analisti Tone Vays, Bitcoin (BTC) trader’larını son durum hakkında bilgilendirerek en büyük kripto paranın büyük bir hamle için hazırlanıyor olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

“Birden Fazla Düşüş Sinyali Var”

Kripto para trader’ı ve analisti Tone Vays, son strateji oturumunda 120 binden fazla 122.000 YouTube abonesine yüksek zaman aralığı grafiğindeki teknik göstergelerin BTC için düşüş sinyalleri verdiğini iddia etti:

Haftalık grafik aslında oldukça kötü görünüyor… MRI’ya göre kötü olan sadece kırmızı bir yıldız mumumuz değil, aynı zamanda üç hareketli ortalamanın da altında tam bir haftalık mumumuz var. Özellikle 200 haftalık hareketli ortalamanın altında olmamız çok kötü.

Vays, trend veya trend devamındaki olası değişiklikleri tespit etmek için momentum tersine çevirme göstergesine (MRI) güveniyor.

Günlük Bitcoin grafiğine bakan Vays, BTC‘nin mevcut piyasa yapısının, 30 bin dolardan 20 bin doların altına düştüğü bu yıl Mayıs ve Haziran ayları arasındaki Bitcoin fiyat hareketini hatırlattığını söyledi:

Bu gri birikim bölgesindeyiz ve bu iyi değil. Alttaki konsolidasyonların fiyatların düştüğü ortamlar yarattığını biliyorsunuz. Bunun Mayıs ve Haziran arasında gerçekleştiğini gördünüz ve ardından büyük bir feci kapitülasyon yaşadık. Şimdi aynı bölgeye döndük, tekrar konsolidasyona girdik. 19 bin dolardan sıçramaz düşecek olursa kesinlikle 15 bin dolara kadar bir kapitülasyon olabilir.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında bir miktar toparlanma ile 24 saatte kaydettiği yüzde 2,94 yükselişle 20 bin 489 dolardan, Vays’in dikkat çektiği 200 haftalık ortamanın altında işlem görmeye devam ediyor. 200 günlük hareketli ortalama şu an için yaklaşık 23 bin dolar seviyesinde geçiyor.

Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise 391 milyar dolarda. BTC fiyatındaki kısmi toparlanma doğrudan doğruya işlem hacmine de yansımış durumda. En büyük kripto paranın işlem hacmi 24 saatte yüzde 21,87 yükselişle 32.7 milyar dolar seviyesinde.

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