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Birçok analist Bitcoin’deki (BTC) düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, önde gelen bir analist farklı bir değerlendirmede bulundu.

Tarihi Fraktal Belirdi

FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe alan kripto para piyasasında belirsizlik sürüyor. Satış baskısı devam ederken, Bitcoin toparlanmaya çalışıyor. Birçok analist ve kurum BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, önde gelen bir analist iyimser bir tablo çizdı. Piyasada Moustache olarak bilinen analist çarpıcı bir noktaya dikkat çekti. Uzmana göre, Bitcoin tarihindeki en büyük alçalan takoz formasyonunu belirdi. Alçalan takoz formasyonu, yükselen takoz formasyonunun tam tersidir ve fiyatların yükseliş trendi göstereceğinin tahmin edildiği bir takoz formasyonu çeşidini ifade eder. Analist Bitcoin’in daha önce 2019 ve 2020’de benzer bir model oluşturduğunu ve “fiyatın daha sonra hızla arttığını” iddia etti. Analist, tahmin ettiği bu yükselişin 2023’ün ilk yarısında gerçekleşebileceğini, BTC’nin önce 40.000 dolara daha sonra ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaşabileceğini belirtti.

Analiste göre, BTC’nin tutması gereken en kritik destek seviyesi 15.800 dolar. Bu seviye kaybedilirse, BTC 13.000 dolara çakılabilir. Bununla birlikte, Moustache’nin son tahmini, Wyckoff modeli ile de uyum içerisinde. Buna ek olarak uzman, göreceli güç göstergesi (RSI) ve Stokastik RSI (StochRSI) dahil olmak üzere Bitcoin’in 2019 ve 2022 teknik özellikleri arasındaki benzerlikleri listeledi. Uzmana göre, tüm bunlar gelecekteki bir fiyat artışına işaret ediyor. Bitcoin an itibariyle 16.730 dolardan işlem görüyor. BTC, son 1 ayda %15 değer kaybetti.

Bitcoin Başaracak!

Tesla CEO Elon Musk, Bitcoin’in hayatta kalacağından emin olsa da muhtemelen “uzun bir kış olacağı” konusunda uyardı. Geçen yıl Bitcoin’in (BTC) çöküşünü tahmin eden stratejist, BTC‘nin en olumsuz şartlarda bile ayakta kalabileceğine inanıyor.

Piyasada Dave the Wave olarak bilinen analist, 130.200 Twitter takipçisine, kripto para borsası FTX’in iflas başvurusunda bulunmasının ardından kripto paraların küresel çapta imaj sorunu ve güven kaybıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bununla birlikte analist, takipçilerine geçmişteki ölüm ilanları ve sert sarsıntılar karşısında bile Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş trendinde kalmayı başardığını ve bu seferde da hatırlatıyor.