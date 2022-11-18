Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Tecrübeli Analistten Aykırı Bitcoin Yorumu: “Bunu Bekliyorum!” Tarih Verdi!

Birçok analist Bitcoin'deki (BTC) düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, önde gelen bir analist farklı bir değerlendirmede bulundu. 
13:00
18 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birçok analist Bitcoin’deki (BTC) düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, önde gelen bir analist farklı bir değerlendirmede bulundu.

Tarihi Fraktal Belirdi

FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe alan kripto para piyasasında belirsizlik sürüyor. Satış baskısı devam ederken, Bitcoin toparlanmaya çalışıyor. Birçok analist ve kurum BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, önde gelen bir analist iyimser bir tablo çizdı. Piyasada Moustache olarak bilinen analist çarpıcı bir noktaya dikkat çekti. Uzmana göre, Bitcoin tarihindeki en büyük alçalan takoz formasyonunu belirdi. Alçalan takoz formasyonu, yükselen takoz formasyonunun tam tersidir ve fiyatların yükseliş trendi göstereceğinin tahmin edildiği bir takoz formasyonu çeşidini ifade eder. Analist Bitcoin’in daha önce 2019 ve 2020’de  benzer bir model oluşturduğunu ve  “fiyatın daha sonra  hızla arttığını” iddia etti. Analist, tahmin ettiği bu yükselişin 2023’ün ilk yarısında gerçekleşebileceğini, BTC’nin önce 40.000 dolara daha sonra ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaşabileceğini belirtti.

Analiste göre, BTC’nin tutması gereken en kritik destek seviyesi 15.800 dolar. Bu seviye kaybedilirse, BTC 13.000 dolara çakılabilir. Bununla birlikte, Moustache’nin son tahmini, Wyckoff modeli ile de uyum içerisinde.  Buna ek olarak uzman, göreceli güç göstergesi (RSI) ve Stokastik RSI (StochRSI) dahil olmak üzere Bitcoin’in 2019 ve 2022 teknik özellikleri arasındaki benzerlikleri listeledi. Uzmana göre,  tüm bunlar gelecekteki bir fiyat artışına işaret ediyor. Bitcoin  an itibariyle  16.730 dolardan işlem görüyor. BTC, son 1 ayda %15 değer kaybetti.

Bitcoin Başaracak!

Tesla CEO  Elon Musk, Bitcoin’in hayatta kalacağından emin olsa da muhtemelen “uzun bir kış olacağı” konusunda uyardı. Geçen yıl Bitcoin’in (BTC) çöküşünü tahmin eden stratejist, BTC‘nin en olumsuz şartlarda bile ayakta kalabileceğine inanıyor.

Piyasada Dave the Wave olarak bilinen analist, 130.200 Twitter takipçisine, kripto para borsası FTX’in iflas başvurusunda bulunmasının ardından kripto paraların küresel çapta imaj sorunu ve güven kaybıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bununla birlikte analist, takipçilerine geçmişteki ölüm ilanları ve sert sarsıntılar karşısında bile Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş trendinde kalmayı başardığını ve bu seferde da hatırlatıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tim Draper: “BTC 250.000 Dolar Olacak Ve Bunu Kadınlar Yapacak!”
Tim Draper: “BTC 250.000 Dolar Olacak Ve Bunu Kadınlar Yapacak!”
Bitcoin için Sırada Ne Var? Korkulan O Seviyeler Gelecek mi?
Bitcoin için Sırada Ne Var? Korkulan O Seviyeler Gelecek mi?
Bitcoin ve Bu Altcoin için Uyarılar Peş Peşe Geldi: Yeni Bir Lahman Anı Yaklaşıyor Olabilir!
Bitcoin ve Bu Altcoin için Uyarılar Peş Peşe Geldi: Yeni Bir Lahman Anı Yaklaşıyor Olabilir!
Bitcoin ve Bu 10 Altcoin’e Dikkat Çekildi: Yatırımcısını Zorluyor!
Bitcoin ve Bu 10 Altcoin’e Dikkat Çekildi: Yatırımcısını Zorluyor!
Dikkat! Bitcoin’de Felaket Sinyali Belirdi! Uzmanlardan Korkutan Tahminler Geliyor!
Dikkat! Bitcoin’de Felaket Sinyali Belirdi! Uzmanlardan Korkutan Tahminler Geliyor!
Tarihte Verdi! Tahminleri Çıkan Analistten Bitcoin için Korkunç Uyarı!
Tarihte Verdi! Tahminleri Çıkan Analistten Bitcoin için Korkunç Uyarı!
Kırmızı Alarm! Kritik Rapor Endişe Yarattı! İşte Bitcoin’deki Bir Sonraki Senaryo!
Kırmızı Alarm! Kritik Rapor Endişe Yarattı! İşte Bitcoin’deki Bir Sonraki Senaryo!
Ünlü Kripto Para Milyarderi Kendinden Emin: Bitcoin İçin O Rakamlar Geliyor
Ünlü Kripto Para Milyarderi Kendinden Emin: Bitcoin İçin O Rakamlar Geliyor
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022