Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler FTX krizi ve makroekonomik belirsizlik kıskacında yerinde sayarken, kıdemli bir analist iyimser bir tablo çiziyor.

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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler FTX krizi ve makroekonomik belirsizlik kıskacında yerinde sayarken, kıdemli bir analist iyimser bir tablo çiziyor.

2023’te Bu Seviye Bekleniyor!

Yaygın olarak takip edilen bir analist, altcoin’lerin gelecek yıl büyük oranda değer kazanacaklarını ifade etti. Piyasada TechDev olarak bilinen analist, 401.100 Twitter takipçisine, FTX krizi ve makroekonomik belirsizliğe rağmen, altcoin’lerde devasa bir ralli öngördüğünü iddia etti. Birçok altcoin’in birikim aşamasında oluğuna işaret eden uzman, 2023 yılında boğa döngüsünün kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor. Analist ayrıca, Bitcoin’in mevcut düzeltmesinin daha önce görülen kalıplarla tutarlı olduğunu ve bir noktada tekrar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Analiste göre, mevcut düzeltme yapısal olarak çok tanıdık geliyor.

Son zamanlarda analist, Elliott Dalga teoriine ilişkin yorumuna dayanarak BTC’nin gelecek yıl bir noktada 100.000 ila 120.000 dolar aralığını hedefleyebileceğini söyledi. Elliott Dalga Teorisi, fiyat dürtülerinin kalabalık psikolojisi tarafından yönlendirilen bir dizi dalgada gerçekleştiği fikrine dayanan bir teknik analiz sistemidir. Teori, bir trendin beş ana dalgayla geldiğini ve her bir ana dalganın diğer beş küçük dalgadan oluştuğunu varsayar.

Belirsizlik Devam Ediyor!

FTX krizin nedeniyle büyük darbe alan kripto para piyasasında endişe dolu bekleyiş devam ediyor. Bitcoin an itibariyle 16.450 dolardan işlem görüyor. BTC, son 24 saatte %1 değer kaybetti. BTC, geçen Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan %76’dan fazla düşüş kaydetti. Uzmanlar bu nedenle BTC’nin 14.000 dolara veya daha düşük seviyelere doğru ivme kaybetmesini öngörüyor.

Uzmanlara göre, BTC’nin ivme kazanması için Fed’in para politikasını değiştirmesi gerekiyor. Ancak bazı uzmanlar ise kripto para borsası FTX’in iflası ve ardından yaşanan türbülans sürecine rağmen, BTC’nin bir sonraki halving olayından sonra 100.000 dolara ulaşmasının şaşırtıcı olmayacağını iddia etti. Bitcoin’de büyük bir ralliyi tetikleyebilecek önemli katalizörler arasında Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve Fed’in mevcut para politikasına son vermesi yer alıyor. Uzmanlara göre, FTX‘in çöküşü elbette ki piyasayı derinden etkiledi. Bu, kısa vadede etkisini sürdürecek bir olay. Domino etkisi olasılığı ise endişe yaratmaya devam ediyor.