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Bitcoin (BTC) kabuslarla dolu bir yıl geçirirken, kıdemli bir analist yatırımcıları heyecanlandıracak tahminlerde bulundu.

‘Geçmişte İnanılmaz Ralliler Yaşandı!’

Popüler bir analist, Bitcoin’in 2023’te büyük bir ralli için hazırlandığına inanıyor. Sektörde Inmortal olarak bilinen analist, 189.800 Twitter takipçisine Bitcoin’in üç günlük grafikte kritik bir sinyal verdiğine dikkat çekiyor. Bu durum, fiyat hareketinin tersine dönmesini sağlayabilir. Uzmana göre, bu oldukça olumlu bir sinyal ancak dip sinyali değil. Ancak RSI [göreceli güç endeksi] daha yüksek dipler yaptığı için fiyat kısa vadede düşmeye devam edebilir. RSI, Bitcoin fiyatınınhareket ettiği ivmeyi ve hızı ölçen önemli bir indikatördür. RSI, kripto işlemleri için en iyi indikatörlerden biridir ve deneyimli trader’ların favorisi konumundadır. Bu indikatörün okumasından çıkarılan veriler, Bitcoin’in aşırı alındığını veya aşırı satıldığını belirlemede kullanılabilmektedir.

Analistin grafiğine bakıldığında, Bitcoin bir yükseliş sapması oluşturuyor gibi görünüyor, bu da BTC’nin fiyatı düşmeye devam etse de alıcıların ivme kazanmaya başladığını gösteriyor. Inmortal’ın tablosu ayrıca, Bitcoin’in Ocak 2019, Ekim 2020 ve Temmuz 2021’de aynı sinyali verdikten sonra güçlü yükselişler kaydettiğini gösteriyor. BTC boğalarının ivme kazanmasıyla Inmortal, Bitcoin’in 2023’te destansı bir ralli başlatacağına inanıyor. Uzmana göre, kritik sinyal BTC’nin yaklaşık 3.000 dolardan 14.000 dolara çıktığı 2019 Mart ve Temmuz ayları arasındaki performansını yansıtıyor. 2023’te aynı senaryoyu tekrarlayacağız. Kısa vadede Inmortal, Bitcoin’in 17.500 dolar seviyesine doğru tırmanacağını öngörüyor. Bitcoin son 24 saatte %2,80 artışla an itibariyle 16.855 dolardan işlem görüyor.