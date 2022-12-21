Popüler bir analist, Bitcoin’in 2023’te büyük bir ralli için hazırlandığına inanıyor. Sektörde Inmortal olarak bilinen analist, 189.800 Twitter takipçisine Bitcoin’in üç günlük grafikte kritik bir sinyal verdiğine dikkat çekiyor. Bu durum, fiyat hareketinin tersine dönmesini sağlayabilir. Uzmana göre, bu oldukça olumlu bir sinyal ancak dip sinyali değil. Ancak RSI [göreceli güç endeksi] daha yüksek dipler yaptığı için fiyat kısa vadede düşmeye devam edebilir. RSI, Bitcoin fiyatınınhareket ettiği ivmeyi ve hızı ölçen önemli bir indikatördür. RSI, kripto işlemleri için en iyi indikatörlerden biridir ve deneyimli trader’ların favorisi konumundadır. Bu indikatörün okumasından çıkarılan veriler, Bitcoin’in aşırı alındığını veya aşırı satıldığını belirlemede kullanılabilmektedir.
Analistin grafiğine bakıldığında, Bitcoin bir yükseliş sapması oluşturuyor gibi görünüyor, bu da BTC’nin fiyatı düşmeye devam etse de alıcıların ivme kazanmaya başladığını gösteriyor. Inmortal’ın tablosu ayrıca, Bitcoin’in Ocak 2019, Ekim 2020 ve Temmuz 2021’de aynı sinyali verdikten sonra güçlü yükselişler kaydettiğini gösteriyor. BTC boğalarının ivme kazanmasıyla Inmortal, Bitcoin’in 2023’te destansı bir ralli başlatacağına inanıyor. Uzmana göre, kritik sinyal BTC’nin yaklaşık 3.000 dolardan 14.000 dolara çıktığı 2019 Mart ve Temmuz ayları arasındaki performansını yansıtıyor. 2023’te aynı senaryoyu tekrarlayacağız. Kısa vadede Inmortal, Bitcoin’in 17.500 dolar seviyesine doğru tırmanacağını öngörüyor. Bitcoin son 24 saatte %2,80 artışla an itibariyle 16.855 dolardan işlem görüyor.
Kripto para piyasaları, hem makroekonomik şartlar hem de sektörde yaşanan krizler nedeniyle bir yıldan uzun süredir düşüş eğiliminde. Önde gelen bir analiste göre, uzun bir düşük volatilite dönemi başlamak üzere olabilir. Bu, BTC’nin dar bir aralıkta işlem görmeye devam edeceği anlamına geliyor. Ancak bazı analistler makroekonomik durum düzeldiğinde Bitcoin’de hızlı bir geri toparlanma olabileceği görüşünde.
Uzmanlara göre, kripto para piyasasını etkileyen en önemli faktör makroekonomik durum. Bireysel yatırımcılar hem piyasadaki krizler hem de enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu nedenle, piyasaya akın etmeleri kısa vadede mümkün değil. Enflasyon kontrol altına alınana ve enerji, kamu hizmetleri, kiralar ve faturalar makul seviyelere inene kadar bunun gerçekleşmesi pek olası değil. Bu durum 2023’te de devam edebilir. Uzmanlara göre BTC’nin yeni zirvelere ulaşabilmesi için Fed’in mevcut para politikasından kalıcı veya aşamalı olarak geri adım atması gerekiyor.